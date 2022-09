O bibilingüismo

“SEMPRE se cantou así”, ou “así non é”. Moitas persoas dirixíronse a min logo do artigo da semana pasada no que restituía a letra orixinal da cantiga Carballeira de San Xusto.

Levamos décadas, cando non séculos, asumindo as deturpacións e as mentiras sobre a nosa propia identidade e a nosa historia, das que o idioma forma parte esencial e sobranceira.

Ducias de alcaldes negáronse a normalizar o topónimo do seu concello, xustificando que “sempre se chamou así” cando a Lei de Normalización Lingüística.

Moitas persoas prefiren non mudar o nome ou os apelidos, porque sempre “nos chamamos así”.

Aínda ben recolledores de folclore, principalmente cantigas, persisten en cantalas en castrapo porque, a persoa a que lla escoitaron “cantaba así”.

Pouco lles importa o contexto e menos aínda a análise científica que explican tanto a verdade como as causas e razóns desas anomalías e evolucións impostas dun ou outro xeito ao longo dos anos, moitas veces de ditaduras, pero non só.

A prohibición do idioma galego

e do que el leva xunguido vén de cincocentos anos atrás, como

ben demostra Carlos Callón no

Libro Negro da Lingua Galega, pero non parou.

Estas dinámicas forman parte do proceso secular de dominio e asimilación que uns asumen sen parase a pensar e outros se acomodan como forma de aforrar conflitos.

Mais entramos nunha dinámica aínda máis perigosa. Pasamos do “bibilingüismo”, que dicía o Xosé Lois a xeito de chanza nunha das súas obras teatrais, ao “bilingüismo harmónico” do PP.

Pero non só do PP. Aquela ideoloxía que na chamada Transición decretou que xa non facían falta forzas políticas propias, porque todas eran “galeguistas”, hoxe defenden que o castelán tamén é “lingua propia de Galiza”. Aseveración que ninguén era capaz de defender hai corenta anos.

Como afirma Francisco Rodríguez: “hoxe hai quen pretende que os resultados do dominio, da falta de liberdade colectiva, a asimilación e a subordinación ao castelán dentro de Galiza a lexitimen como lingua propia”.

Din defender ao galego cando están a impedir o proceso que tenta restitúalo como idioma de uso social en todas as funcións.