O BNG quere governar na Xunta

O pasado domingo, cunha asistencia de 3.000 afiliados/as, o BNG celebrou a súa 17 Asemblea Nacional na cidade de A Coruña. Sen dúbida o máis destacábel do acto foi que, unha fronte que representa tantas correntes do nacionalismo, acadase tal grao de unidade, respecto dos pasos a dar no futuro inmediato. Ao que se engade como un valor a sumar que o BNG estivese presente en todo momento na defensa dos intereses das clases populares, ou sexa, a prol: da xustiza social, da igualdade de xénero, de Galiza como nación, opóndose á desfeita ecolóxica... Unha liña que encetou o nacionalismo desta etapa co nacemento da UPG na década dos sesenta do século pasado. Lembrar os antecedentes, aprender da historia, non é un atranco cando se analiza a realidade correctamente, tense en consideración a correlación de forzas e o estado de animo da sociedade, o grao de organización,... e hai atrevemento.

Sobre estas bases e cunha situación ecolóxica e económica e social complexa, coa globalización neoliberal incapaz de dar respostas ás maiorías, e cunha confrontación moi forte entre potencias, como consecuencia de que o imperialismo hexemónico non quere aceptar o multilateralismo, o BNG proponse gañar nas eleccións autonómicas de 2024 a presidencia da Xunta. O cal é unha urxencia, tendo en consideración décadas de retroceso na participación do PIB e polo tanto no demográfico, ao que se engade a tendencia negativa no aspecto cultural e lingüístico. Agora ben, o nacionalismo galego, democrático e popular, ten que dar este pulo nunha situación moi convulsa na que todos os escenarios son posíbeis, xa que ficamos en pleno proceso de reaxuste respecto do papel que vai xogar cada nación, tanto a nivel mundial, como da Unión Europea respecto dese ámbito, e tamén de cada país dentro dela. Os fondos da UE teñen está finalidade, aínda que para evitar socializar o debate coa cidadanía se utilicen a pandemia e a desfeita climática máis como escusa que como obxectivo, xa que son consecuencias do esgotamento do sistema capitalista.

Para acadar este obxectivo o BNG conta con activos históricos e co ascenso electoral dos últimos anos, con referencias persoais moi valoradas nas enquisas, cunha xestión eficaz nos concellos e unha oposición propositiva noutros. Ao que se suma o feito de que a CIG é a primeira central do país, en afiliación, delegados/as e capacidade mobilizadora. Noutros ámbitos tamén está presente a fronte ou outras expresións do nacionalismo (cultura, ecoloxía, feminismo, mocidade, barrios, agro, comunicación...) que deberían ter unha postura de construción estratéxica nas vindeiras municipais e fundamentalmente nas autonómicas. Polo tanto, é importante que o BNG destacase nesta Asemblea o seu desexo de abranguer no seu seo a todo o nacionalismo. Neste aspecto debo dicir, que no relativo a gañar a complicidade de novos/as votantes, daríalle máis importancia á xente que está na abstención. Lembremos que é segmento constituído esencialmente por mocidade e traballadores/as en desemprego, en precario, con salarios baixísimos e xornadas extenuantes...

Coido que é positivo que o BNG poña todo o seu esforzo en conseguir á presidencia da Xunta de Galiza nas vindeiras eleccións, e polo tanto a mensaxe debe estar moi centrada no programa de governo, para dar os primeiros pasos dun cambio cualitativo e cuantitativo a prol das maiores sociais (da clase traballadora, da igualdade de xénero, de integrar o rural, darlle o papel que lle corresponde á cultura e lingua do país, etc). Mais, este programa no inmediato debe estar asociado, de xeito didáctico, no discurso e nas análises, ao conxunto dos ámbitos de disputa (sindical, xénero, ecoloxía, etc) para impedir que se intente fracturar ás forzas do cambio. E ademais ligalo sempre ao proxecto estratéxico, para que forme parte da conciencia colectiva, da folla de ruta e dos obxectivos para cada etapa, potenciando así unha militancia e simpatizantes participativos e protagonistas. Este non é un tema menor. Non se pode ignorar que governar para transformar, ademais de gañar as eleccións, implica contar cun forte respaldo social activo, mobilizado, creativo e atrevido, que disputa a hexemonía no económico e social e cultural, e tamén no eido das ideas, do ideolóxico.

