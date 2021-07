O BNG volve xogar ao ataque

SE un quere saber cara onde camiña politicamente o nacionalismo só ten que analizar os lemas escollidos para a celebración do Día da Patria.

O “Galicia sen límites. Contigo un BNG sen límites”, deste ano, é toda unha aposta por ensanchar a organización sobordando os seus marcos ideolóxicos.

O BNG fai unha chamada a todas as persoas “que leven a Galiza na cabeza e no corazón, para construír un BNG plural que sexa garantía dun cambio real”.

Ofrece unha organización “para traballar e defender os intereses do País, para mellorar a vida da cidadanía, sumando a cada galego, a cada galega, sen límites”.

É a terceira vez na súa historia na que o BNG realiza unha aposta pública e decidida para achegarse a novos sectores sociais, mesmo aos que apoian agora electoralmente ao PP. No 1990, a Executiva, pouco antes da celebración do 25 de Xullo, decidiu lanzar o Proxecto Común. O lema escollido foi “Entre todos”.

Comezaba unha andaina que levou a que a maioría do nacionalismo, organización a organización, entrase no BNG. Comezando polo PNG-PG, xa aquel mesmo ano.

No 2002, Xosé Manuel Beiras pon a andar o denominado “espírito do Vilas”, que significaba fraguar unha relación entre o nacionalismo e os populares que posibilitara novas achegas.

A crise do Prestige botou abaixo aquel intento. Fraga foi defenestrado por Aznar e o PPdG perdería a súa “G”. O BNG tamén entraría en crise e Beiras tería que cederlle a portovocía nacional a Anxo Quintana.

No Día da Patria 2004, após o mitin, daríanse unha grande aperta ambos líderes, nunha reconciliación interna que non durou nin até as próximas eleccións.

No seu discurso, Anxo Quintana, daba por superado o proxecto común do nacionalismo e anunciaba “o proxecto común do BNG coa maioría da sociedade”.

Chegou unha nova crise e tivo que volver á “resistencia”. Agora, o BNG decide outra volta xogar ao ataque. Quere conquistar a Xunta.

Mais non é só unha aposta electoral, senón organizativa. Chaman: “súmate ao BNG, querémoste!”.