O ceo tómase por asalto

Houbo un tempo en que Pablo Iglesias aspiraba incluso a ser presidente do goberno. Houbo un tempo no que Pablo Iglesias dicía que en Podemos se querían moito, no que se repartían bicos entre eles diante das cámaras de televisión.

Un tempo de alegrías para un recén nado Podemos. Os tempos de tomar o ceo por asalto e anteriores.

Logo viñeron os problemas con Errejón, con Carolina Bescansa, e con outros fundadores do proxecto. Agora parece que Podemos non aguanta, que vai recuando, que xa non esta en condicións de tomar o ceo por asalto.

Pablo Iglesias quere deixar a política estatal e continuar a súa carreira na Comunidade Autónoma de Madrid. Agora aspira a ser presidente de Madrid, pero penso eu que o vai ter difícil para chegar a ese cargo; pode chegar a estar no goberno rexional de Madrid pero vexo difícil que chegue a presidilo.

Haberá que ver o que pasa con Podemos cando Pablo Iglesias xa non teña o mando interno.

Penso eu que Podemos é un partido con pouca base, é máis ben un partido de cadros que gobernan ou aspiran a gobernar en diferentes institucións, pero non un partido con agrupacións locais etc.

O dos círculos non funciona, fan votacións telemáticas e pouca cousa máis pola base.

Conseguirá Podemos permanecer con certa importancia despois de que Pablo Iglesias abandone o temón da organización? Iso imos velo agora mesmo, en catro dias.

Imos ver a importancia persoal do líder e a importancia colectiva do proxecto. Imos ver quen tiña máis votos entre a cidadanía, se o líder ou a organización.