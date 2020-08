“O deber de todo revolucionario é facer a revolución”

Agora que se cumpren 94 anos do nacemento do Comandante Fidel Castro vén a conto lembrar esta frase do líder da Revolución cubana.

Fidel sempre tivo un caracter moi forte, xa de neno seu pai pensaba que era mellor para el aprender a manexar os negocios familiares que ir á escola; el díxolle a seu pai que se non ía á escola queimáballe a casa.

Estudou en Cuba nos xesuítas e sempre se metía en pelexas cos que eran máis grandes que el. Nunha desas trifulcas no patio da escola sacou un revólver e apuntou ao seu inimigo, cando un xesuíta o veu mandoulle entregar o revólver. Ao dárllelo, o crego abriu o tambor e viu que non tiña munición; diante deste descobremento acariñou a Fidel, que sentíndose culpable sacou outro revólver que si estaba cargado.

Sendo el moi novo estoupou unha revolta en Colombia (Bogotá), que sería coñecida popularmente como o “Bogotazo”; e ata alí se desprazou o xove Fidel a apoiar ese movimento popular, non se sabe moi ben aínda hoxe cal foi o papel de Fidel nesa revolta, pero contan as crónicas que cando voltou á súa casa en Cuba pasou varios días descansando na cama do agotado que viña.

En Cuba, organizou o Movimento 26 de Xullo e fixo a Revolución no seu país acompañado do tamén comandante Ernesto Che Guevara.

Por causa do asalto ao cuartel de Moncada colleron presos a Fidel e aos homes que o acompañaban naquela acción guerrilleira. Fíxose un xuizo e Fidel, que era abogado, defendeuse a si mesmo pronunciando o famoso discurso públicado nun libro chamado: “La historia me absolverá”. Ao cabo dun tempo os membros do Movimento 26 de xullo acolléronse a unha amnistía e desprazáronse á Sierra Maestra para continuar coa causa que xa tiñan comezado. Que non era outra que acadar o poder na illa facendo unha revolución.

Na Sierra Maestra gañáronse o afecto dos labregos e tiñan o costume de non expropiar nada, todo o que precisaban o pagaban.

A Revolución cubana no seu principio non era unha Revolución Marxista, era unha Revolución humanista; así o poñía nos sobres de correos ao principio de gobernar a illa despois de vencer o 1 de xaneiro de 1959.

Os USA enfrontáronse de cheo aos barbudos cubanos e foi este un dos motivos de non teren, Fidel máis a Revolución, máis remedio que inclinarse cara á Unión Soviética nun mundo dividido en dous bloques.

Fidel dixo nun famoso discurso aquelo de: “Somos marxista-leninistas e así permaneceremos ata morrer”.

Agora cúmprense 94 anos do nacemento de Fidel, este home exemplar e sempre disposto a defender os intereses dos máis desfavorecidos en calquera parte do planeta.

Mentres os USA exportan armas polo mundo adiante Fidel exportaba médicos.