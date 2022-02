O éxito do BNG comeza en Amio

CANDO o BNG rachou hai dez anos en Amio, xa levaba outros dez de crise. Naquela asemblea non tiveron outro remedio que recoñecelo. Esa identificación foi o primeiro paso para superar a crise. Así o explica o psiquiatra norteamericano Erich Líndemann.

Non é o mesmo unha crise persoal, que unha crise dunha organización ou dunha nación, pero o Premio Pulitzer Jared Diamond sostén no seu libro Crise, que os métodos para enfrontala deben ser idénticos.

Logo de recoñecer a súa existencia, hai que aceptar que é necesario facer algo para resolvela, cercando e delimitando o problema que hai que solucionar. Jared Diamond afirma que, despois de dar eses pasos, débese decidir que cousas seguen a ser aptas para o novo contexto e merece a pena conservar.

E tamén a inversa, hai que ter a valentía suficiente para discernir que é o que se debe mudar para facerlle fronte á nova situación. Isto implica atopar novas solucións que “sexan compatíbeis coas súas capacidades e co resto do seu ser”.

Ao mesmo tempo, afirma Diamond, é necesario trazar unha liña e pór o acento naqueles elementos que son tan fundamentais para a súa identidade que non se poden mudar.

Non sei se na UPG son seguidores destas teorías de Líndemann, formuladas no 1942, pero si que as levan aplicadas axeitadamente en todas e cada unha das crises que asolaron ao nacionalismo desde 1971, unhas por efectos internos, outras externos, ou combinados.

Sempre demoran en aceptar a necesidade dun cambio, pero, cando estala a crise, non lles treme a man á hora de realizar mudanzas selectivas máis ou menos traumáticas, botando man de experiencias anteriores, como demanda Diamond.

O que permitiu que o “Bloque” saíse vitorioso da crise de Amio fronte as excisión, son a “fortaleza do ego” e os valores innegociábeis que se negaron sempre a mudar: nacionalismo e autoorganización.

Partindo deles, da “paciencia e da flexibilidade para perdoar”, como demanda Líndemann, foron quen de construír un novo proxecto. Beiras e os seus, coma outros antes, fracasaron porque fixeron renuncia dos “elementos fundamentais”.