O galego de dona Emilia

MOITO agradecemos que cadrase neste ano o centenario de Emilia Pardo Bazán, que se (nos) foi naquela primavera, pero vai durar mil primaveras máis, mil centenarios máis. Sempre nos quedará dona Emilia. Sempre atoparemos o acubillo dos seus contos, que nos acollen coa quentura dun colo de nai. Sobre todo en tempo de cólera, no que hai días tan sórdidos que andamos a buscar nenas mortas no fondo do mar, que horror.

“¡Hace tanto ruido un niño al morir!”, di a narradora nun seu conto –Otro añito– escrito hai cen anos. Porque na vida (e na literatura) hai dous temas enormes e cósmicos: “el dolor y la maternidad”, como tamén di un personaxe daqueloutro conto –Auténtico (é o título)– escrito hai cen anos. Hai un conto de dona Emilia (temos seiscentos ou setecentos) para cada día da pandemia. Un tesouro de tenruras, “um cofre de consolação”, que diría un portugués (apuntamento lusófono¡).

Por certo que habería que estudar (aquí está case todo sen estudar) os apuntamentos galegófonos na obra de Pardo Bazán, onde podemos atopar matices e finuras sobre o noso léxico patrimonial que deixarían pasmados a moitos presumidos “especialistas” en EPB. Nun dos meus contos favoritos –El novillo–, que puido ser o derradeiro ou polo menos un dos últimos que escribiu (publicouse na fin da primavera de hai xusto cen anos), a nosa autora debulla con fruición o significado da palabra “toro” distinguindo os seus semas en castelán daqueles outros que o mesmo significante veu espigando en galego (boi noviño, manselo, namoradeiro...). Hai un toro (castellano) para “la caliente y luminosa fiesta de los toros” –di a narradora–, e hai un toro (gallego) namorado. Un boi novo con pouco sentidiño.

Xa se sabe que a palabra toro ten en galego diversidade homonímica e polisémica, coma esta perla semántica que se agacha na súa cuncha significante: toro (rodaja) de peixe, que tanto lle gusta á senhorinha dos apontamentos lusófonos da nosa tele. Pero non sabe pronunciala (é verba peixeira que precisa oído mariñeiro). En toro (de peixe) manda un o cerrado nas dúas sílabas, porque se non aparece o toro de dona Emilia.

A senhorinha dos apontamentos atrévese a tourear o toro (de peixe) pero sae foneticamente corneada. Hai que corrixir ese vídeo viral, que resulta vírico, levemente infeccioso.

Porque non esquezamos que o galego (coma calquera idioma) non se aprende nun “rato divertido” (gracioso dictum da senhorinha apuntadora). O galego non é um festim de polvo e porto para lusistas nescientes. O galego é do pobo e mais da ciencia lingüística (haiche pouca), que nos ensina que rato e toro comen –semántica e foneticamente– de cadanseu “herbeiro”, outro galeguismo moi do gusto de dona Emilia. Dicho ela.