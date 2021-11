O gran mestre das palabras

É difícil pensar nunha orfandade literaria máis grande que a que hoxe sentimos tras o pasamento de Darío Xohán Cabana. É difícil pensar en alguén tan profundamente literario. E con esa elegancia natural coa que, despois de ter que enrolarse en traballos diversos, era quen de penetrar na vida secreta das palabras mediante algún procedemento máxico, mediante algún ensalmo que os demais non acertabamos a descifrar. Non era unha dobre vida a súa, porque, no fondo, Darío Xohán Cabana conseguía levar o literario, e desde logo o idioma, ao que dotou dunha fortaleza indestrutíbel, cara ao máis cotián, sequera fóra polo seu porte barbado, por eses ecos do gran misterio doutros tempos afastados, que dalgunha maneira residían nel, como as néboas medievais, ou a voz resucitada dos clásicos.

Darío Xohán Cabana é un xigante da nosa literatura e do noso idioma. A súa potencia é comparable a eses grandes escritores que traducía con man mestra, con gran detalle e dedicación, como quen executa unha peza de ourivaría, como quen ten un modo de comunicarse co pasado. Os obituarios de hoxe, que serán moitos e moi ben informados, mesmo escritos por tantos que o coñeceron ben, falarán da súa paixón por Dante. A Divina Comedia consagroulle como gran tradutor (medalla de ouro do Concello de Florencia, que non é calquera cousa), mais con ese labor de cultivador de palabras, Darío Xohán Cabana sobre todo cumpría co seu propósito de agrandar o noso idioma. Sempre foi o seu propósito principal.

Por outra banda, reinaba nel o amor aos libros, tamén como obxectos. Como editor, coñecía o oficio e despregaba nel todas as artes das que estaba dotado, como poeta, novelista, tradutor, ensaísta. Darío foi o escritor total, mais tamén o gran home da cultura desde a páxina, desde a palabra, coas que tanto soubo gozar, coma se fose un xogo ou un pasatempo. Un xogo moi serio, pois se trataba de gañar a batalla do respecto pola lingua propia. A xenerosidade do tradutor, que exerce de ponte entre as linguas e entre as culturas, tiña nel un gran representante. Pór na seu inimitable lingua galega grandes obras da literatura resultaba non só unha paixón incomparable para o escritor de Roás, en Cospeito, senón un deber coa cultura nai, unha necesidade, porque unha lingua tamén é grande cando se traducen a ela as obras dos grandes mestres do mundo.

Nese labor de tradución apaixonada e exacta hai moito de cabaleiro das letras, de poeta medieval que sen dúbida tamén era, de transmisor máxico, de trobador, sempre na súa literatura os ecos das mesturas antigas, das palabras que viaxaron pola pel de Europa.

Con el vanse outros ecos, que latexaban con forza poderosa na súa literatura, a pesar da súa independencia irrenunciable. Manuel María, Álvarez Blázquez, Ferrín, e, por suposto, Cunqueiro. Nas miñas mans, ‘Xácome o fatalista’, a súa tradución de Denis Diderot, que vén de saír do prelo de Galaxia. Darío celebra no estupendo limiar, no que non falta certa retranca, a paixón editora, ensaística, enciclopédica, de Diderot. Lembra, tamén que, no XIX, Diderot alcanzou unha consideración menor que os seus contemporáneos, Voltaire e Rousseau, pero hoxe sabemos que era “un delicioso escritor”. Ler esta última tradución dun clásico é, pensó eu, unha boa maneira de despedir ao gran mestre das palabras. Traducir é, dalgunha forma, voltar á vida. Dar vida a un texto noutro tempo e lugar. Noutra lingua. E por iso Darío Xohán Cabana viviu moitas vidas. Todas elas forman parte xa da valiosísima herdanza que deixa a este país.