O ‘Holi’, a festa das cores

O PASADO VENRES 18 de marzo souben por unha compañeira hindú que era o día do Holi, a festa das cores nas que se celebra a chegada da primavera na India. Cada ano coincide nunha data distinta, influíndo a última Lúa chea do mes lunar hindú Phalguna (entre finais de febreiro e mediados de marzo). Este é o día de esquecer os erros, de perdonar as débedas, volvéndose un xeito de comezar de novo e deixar atrás o pasado. É tamén unha das datas grandes da India, na que renden culto ó deus Visnú. Nesta ocasión milleiros de persoas rematan impregnadas de diferentes cores que se lanzan nas rúas en forma de pó. O vermello, o verde, o azul, o rosa e o amarelo enchen todo o país de felicidade. A ese ritual engádense os bailes no seo dunha festa que tamén ten carácter relixioso.

O Holika Dahan ou Chhoti Holi (na primeira noite) representa a victoria do ben sobre o mal, convertíndose nun momento máxico co encendido da fogueira, e o que se coñece propiamente coma o Holi é o Rangwali Holi ou Dhulhendi. Esta é a xornada na que todo o protagonismo é para o gulal ou pó de cores, tanto na India como en Nepal. Cada cor ten a súa simboloxía e así atopamos que o vermello significa o amor, a fertilidade e o matrimonio. O verde asóciase ós comezos e ó nacemento e o azul á calma, mentres que o amarelo é a cor dos bos augurios. Empréganse para tal cometido pigmentos orgánicos coma o hibisco azul, a cúrcuma ou as flores de caléndula. É un festival de cores, de brillo e de ilusión que teño visto nalgún dos filmes indios que Netflix achega entre a súa oferta de contidos. Os fotogramas son espectaculares.

Para conmemorar a festa probamos unha henna da India que xa se comercializa como conos ó modo de bombóns de chocolate. As caixas teñen unha curiosa presentación, como se se tratase de doces da marca Merci ou semellante. A creatividade e o pulso fan o resto neste intento por unirnos á cultura hindú nunha data tan importante para este pobo que estivo a celebrar a primeira das súas festas multitudinarias dende o inicio da pandemia do Covid-19 e que eu coñecía grazas ó xénero do Bollywood. É un día de liberdade, especialmente para as mulleres, que poden desfrutar sen restriccións da festa e onde desaparecen tamén as diferencias entre as clases sociais.

O valor da henna para esta cultura, co seu gran poder de pigmentación, faise notar no cabelo e na pel. Extendida é a crenza de que non estropea o cabelo e moitas son as mulleres que se achegan a ela para potenciar o seu brillo cando non queren cambiar a cor propia, aínda que sempre se producen variacións. Pero no que se refire á pel para Occidente é no noso día a día unha absoluta descoñecida. Vese nas películas e ofrécese como reclamo para as turistas nas viaxes a países como Marrocos ou a India, pero non adoita estar entre cosméticos cotiás, como si está o aceite de Argán ou o Kajal para pintar os ollos.

Algúns países manteñen viva a tradición de pintar á noiva con este pigmento natural o día antes da súa voda. É a noite da henna. Musulmáns e hindúes, entre outros pobos, seguen coa celebración familiar de adornar con tatuaxes temporais as mans, os brazos e as pernas da futura cónxuxe, un ritual ten como fin desexar boa sorte e protección para a parella.