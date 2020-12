O imperio da distracción (conto de Nadal)

POR este tempo ela sempre volvía, con puntualidade de anuncio navideño e con discreción de adúltera novelesca (este ano con máscara), ao encontro co recordo amado. O Nadal é moi bo para recordar. Isto é un tópico, pero non tiña nada contra os tópicos. Gustábanlle case todos porque che fan a vida máis fácil. Volvía polo Nadal á súa casa do Areal a acariciar tópicos e recordos. Volvía a ese verdadeiro “cuarto propio” –diría Virginia Woolf–, que é a infancia.

O taxi deixouna na Alameda, que estaba chea de mascarillas. E de bombillas: o alcalde seguía posuído pola loucura fogueteira, pola paixón imperiosa de incendiar Roma. Ela odiaba o incendio de Nadal, esa luminaria que pon unha cidade a escuras. O imperio da distracción dun Nerón de palleiro.

Abriu o portal e foi cara ao ascensor. Celebrou non ter cadrado con ningún veciño, e premeu o botón número seis. Os botóns xa non son o que eran. Agora non te podes fiar deles: a xente disque pode infectarse cando calca no botón onde a veciña do quinto deixou pegado un virus. Por iso tamén merecen un chisco de nostalxia aqueles botóns de antes (os botóns do Régimen), limpos e asépticos.

Decentes. Como se chamaba aquel neno do Berbés, que era tan afeccionado aos botóns. Basi, Basilio, o fillo da peixeira que nos mandaba os pintos e maragotas que tanto lle gustaban a papá. Un día veu Basi traer o encargo, e foi cando ela o coñeceu. Ao abrirlle a porta atopou a cara guapa dun neno do seu tempo que lle sorría con picardía. “No hace falta que toques tantas veces el timbre”, corrixiuno con educación de niña bien. “É que me gusta calcar no botón”, guindou o pillo cun sorriso todo branco.

Deixáraa algo así como enmeigada, e naquelas vacacións de Nadal tiña escapado para xogar nas horas e lousas molladas da lonxa, onde el lle ensinaba os nomes dos peixes da ría e dos recunchos daquela nación mariñeira. “Dónde vamos por aquí”, preguntara ela co gustoso medo de saberse en terra incognita. “A axexar parellas”, dixo el con lixeireza guerreira.

Colleuna da man e fóronse agachar detrás duns ferruxentos bidóns de gasoil. “Nós tamén somos noivos”, dixo el. “Nosotros somos niños”, dixo ela. Pero Basi retrucou: “A ti xa se che nota a punta dos peitiños”. Rubor prepuberal e silencio de amor que xa nunca podes esquecer. E aínda deixou que el lle desabotoase un botón. “Qué haces”. “Gústanme os botóns”.

Agora tocas un botón e podes pillar un virus. Ou un algoritmo, porque xa non diferenciamos. O fume céganos os ollos, e as luces do imperio non nos deixan ver claro.

Feliz Nadal (dentro do que cabe).