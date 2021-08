O interese do interese pola ciencia

Dise, e as enquisas ratifícano, que España é un país con escasa cultura e compromiso científico. A FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología), publica bienalmente, desde 2002, unha enquisa de percepción social da ciencia e a tecnoloxía. A última foi realizada a case oito mil persoas e sinala que a ciencia e a tecnoloxía interésanos algo máis que o deporte e bastante máis que os temas de famosos, así que non todo está perdido. Iso si, as mulleres quedan a metade de camiño que os homes no seu interese pola ciencia e a tecnoloxía. Pero aínda é máis preocupante o feito de que a maior diferenza dáse na franxa de idade dos 15 aos 24 anos. A esa idade, só un 13,6% delas, fronte a máis dun 30% deles, sitúan a ciencia e a tecnoloxía entre os seus principais temas de interese.

Que non nos interese especialmente o coñecemento científico e tecnolóxico non quere dicir que non sexamos consumidores e usuarios intensivos da tecnoloxía. A evolución da presenza de tecnoloxías en fogares españois, segundo datos do INE, non deixou de crecer na última década. Por exemplo, no número de vivendas con algún tipo de ordenador (o 81,4% en 2020), con acceso a Internet (95,4%) e conexión de banda larga (95,3%). Desafortunadamente Galicia está á cola nalgúns destes indicadores, como ocorre coa presenza de ordenadores nos fogares (72,1%).

Tamén España é un dos países con mellores infraestruturas tecnolóxicas. En conexión por fibra óptica, por exemplo, alcanzamos xa o 80% de cobertura en 2019, fronte ao 34% de media en Europa. Ese mesmo ano o 98% das empresas tiña acceso a Internet fixo ou móbil. Con todo, somos un dos países que menos teletraballamos durante a pandemia, e só o 21% das empresas españolas de máis de 10 traballadores realizou comercio electrónico en 2019, segundo datos de Eurostat.

Está claro que unha cousa é dispoñer dos medios e outra usalos e, máis aínda, usalos ben. É mellor renovar os ordenadores dos colexios ou formar ao profesorado en competencias dixitais? Debemos investir máis en máis e mellores edificios ou na formación, retención e captación de capital humano? Debemos usar o diñeiro da UE para construír máis autoestradas ou para aumentar o valor social e comercial do que se transporta por elas?

As respostas que dean os nosos gobernos a estas preguntas dependerán en boa medida das nosas, os gobernados, e estas seguro que teñen moito que ver coa nosa cultura científica e tecnolóxica. A que agora temos, como dixen, non é para tirar foguetes e menos aínda en Galicia, que de novo sitúase á cola, con menos dun 10% de persoas que consideran a ciencia e a tecnoloxía entre os seus temas preferentes.

O máis positivo é que a percepción social da ciencia e a tecnoloxía mellorou sensiblemente na última década. Pero queda moito por facer, e como director dun centro de investigación de excelencia e membro da Real Academia Galega de Ciencias, non só estou preocupado por estes datos senón que síntome interpelado por eles. Así pois, toca aumentar o empeño.