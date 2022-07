O mellor de nós

Aínda que a dixitalización teña aniñado en todas os recantos do cotián, sobreviven pendurados nalgunhas cociñas, eses almanaques de papel con algún motivo floral ou algunha propaganda dun negocio da terra, aos que se lles rachamos as follas co paso do tempo. Uns almanaques nos que os días sinalados, coma o de hoxe, aparecen en vermello, coma se dunha alarma visual se tratase, obrigándonos a rememorar o acontecido nesa data ou noutra próxima.

Todas e todos temos os nosos días vermellos particulares, vencellados a acontecementos familiares ou profesionais. Días que poden ser propios ou compartidos. De fondos pesares ou de ledicias infindas. Confésolles que no meu almanaque non hai moitas datas anotadas, e que estas non se soen corresponder con feitos puntuais, se non máis ben con finais (ou comezos) de traxectos, aos que se chega (ou dos que se sae) frecuentemente en compaña.

Unha desas datas é o 19 de agosto: fai un ano, ese mesmo día, creábase o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, o CITMAga, como consorcio das tres universidades públicas de Galicia, símbolo do compromiso das tres institucións co desenvolvemento económico e social. Un compromiso que se torna tanxible no só na formación das mellores xeracións de profesionais de todas as áreas, senón tamén nas colaboracións das tres universidades para a posta en marcha de iniciativas únicas no eido da docencia, a investigación e a transferencia de coñecemento.

Desta volta, as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, teñen xuntado as capacidades matemáticas para apostar pola creación do CITMAga, desenvolvendo unha axenda científica orientada á resolución dos retos globais, en ámbitos como a vida e a sustentabilidade, as humanidades dixitais e a competitividade industrial, fomentando e apoiando a investigación motivada pola curiosidade que leva a avances do coñecemento, e cun claro compromiso coa transferencia do coñecemento a outras áreas e ao tecido produtivo.

Con 93 investigadoras e investigadores vinculados, das tres universidades, 45 investigadoras e investigadores en formación e 30 persoas traballando connosco, en xestión da investigación e no desenvolvemento de proxectos de investigación e de transferencia, as persoas que facemos CITMAga aspiramos a converter o noso centro nun referente nacional e internacional polos nosos resultados científicos e polo noso impacto económico e social; constituíndo un piar de excelencia no ecosistema de innovación e investigación de Galicia, e realizando a nosa actividade promovendo e respectando a ética, a transparencia e o rendemento de contas, a responsabilidade social, o compromiso coa Ciencia en Aberto e por suposto, a igualdade.

Cun 40% de investigadoras vinculadas, pero tan só un 20% de investigadoras en formación, evidenciamos a falta de relevo nas profesionais das matemáticas no ámbito científico-académico. Por iso, debemos dedicar esforzos a visibilizar referentes para fomentar as vocacións femininas, pero tamén debemos traballar porque as mozas sexan quen de chegar ás metas que se propoñan na súa carreira científica.

Castelao, no comezo de “Os dous de sempre”, fai unha dedicatoria á mocidade galega na que di que escribir a novela lle prestou “horas de vida feliz” e que xa se daría por satisfeito co que se divertira no proceso de escribila; pero que a obra fora imaxinada con tanta ledicia e composta con tanto agarimo que algo tería de bo... conclúe que quizais non sería unha grande obra, pero que era tan súa que non podería ofrecer nada mellor.

A posta en marcha do CITMAga supuxo un reto importante para a nosa comunidade, e sen dúbida gañamos xa co feito de concibilo. Pero certamente, se puxemos todo o empeño en imaxinar CITMAga, cumpría facelo realidade, marcalo nos nosos almanaques, e ofrecelo ao noso país. A piques de celebrarmos o seu aniversario, na comunidade do CITMAga sentímonos orgullosos de que hoxe sexa realidade; comprometidos coa encomenda de servizo e dispostos a amosar todo o que as Matemáticas poden contribuír á mellora do noso benestar. O CITMAga é sen dúbida o mellor que a comunidade matemática galega pode ofrecer ao país e de seguro que, para facelo medrar, daremos o mellor de nós.