O meu día da Patria Galega

Como xa teño dito noutro artigo agora mesmo estou nuha residencia de maiores porque me amputaron unha perna.

O dia 24 de xullo viñeron un amigo de Barcelona e outro de Bilbao a visitarme e saímos comer e pasar o día xuntos por Compostela.

Facía meses que non ía o centro de Santiago, a zona vella, e disfrutei moito da xornada.

O 25 de Xullo; Día da Patria Galega o Bloque Nacionalista Galego organiza unha comida na Alameda Compostelán , este ano non acudín a convocatoria por medo a ter un golpe ou que me pasara algo que poidera empeorar a miña perna amputada.

Todos os anos acudín a Alameda a manifestación que organiza o nacionalimos galego e despois a comida que tamén organiza o BNG . Este ano quedeime tranquilo na residencia.

É para min un día moi importante,nunca faltei a cita pero desta tocou coidarse e esperar a ver se consigo sanar e colocar unha prótese na perna amputada e así recuperar actividad.Espero voltar a andar coa axuda de esa prótese.

O 24 de xullo estes amigos que viñeron a verme dende Catalunya e Heuskal Herria regaláronme uns libros que teño que ler con paciencia.

Co visitante de Bilbao falamos sobre a posibilidade de volver a formar na Galiza un goberno bipartito co BNG e o PSOE, despois das elección.

Falamos de que desta volta a presidencia da Xunta a pode chegar a conseguir o BNG.

No caso de que esto sexa deste xeito sería a primeira vez onde presidiría o BNG a Xunta de Galiza.

O nacionalismo galego, agora mesmo, ten máis deputados no Parlamento do Horreo que o socialismo español do PSOE.

O Nacionalismo galego desta vez ten unha candidata xoven e preparada que podería chegar a ser a primeira muller Presidenta da Galiza.

Chamoume a atención a cantidade de datos que tiña na cabeza Urzi ( o meu compañeiro escaldún), sabía de memoria as cifras das eleccións galegas anteriores, é un escritor documentado .Comparte conmigo a posibilidade de que o nacionalismo galego chegue a presidir a Xunta de Galiza.