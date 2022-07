O meu paso por unha residencia de maiores

Tiven un problema importante de saúde.

Perdín unha perna e me ingresaron nunha residencia de maiores( posiblemente a empresa máis grande de Galiza nesta especialidade).

Penso eu que este tipo de institucións terían que ser totalmente gratuitas.

Ademais vexo un problema na Institución na que eu estou e donde se paga unha cantidade indecente de euros.

Estoutro problema é que nesta Residencia hai xente relativamente xoven con enfermidades como a miña ou peores.

A residencia de maiores da que estou a falar ten un médico e unha plantilla de enfermeiras.O problema é que o doutor,sendo moi boa persoa,non está especializado en ningunha especialidade das distintas enfermidades que padecemos a maioría da xente de 40 a 60 anos.

Eu estou aquí por decisión consensuada da familia.Como forma de non molestar a miña nai de 86 anos.

O problema que intento explicar é que esto é precisamente eso,unha residencia de maiores e non un Centro de Saúde para todos os que estamos a vivir aquí.

Estas institución, que cobran unhas cantidades desorbitadas,non están preparadas para atendernos sanitariamente os enfermos que somos usuarios de elas.

A cuestión é que o equipo médico de estas residencias non está preparado para algunhas das enfermidades dos seus residentes.

Eu teño que facer curas diarias e resulta que tanto os médicos do Centro Médico como o da Residencia non están o suficientemente coordinados con os especialistas de cirurxía vascular(no meu caso) do hospital público de Santiago de Compostela(CHUS).

Eu pedinlles aos especialistas de vascular que me fixeran as curas no hospital e dixéronme que non teñen capacidade para atender a tanta xente diariamente.

Eles teñen o quirófano coma ferramenta.Eu levo seis operación.Son o resultado do meu paso polo SERGAS para intentar sanar e poñer unha prótese.

En canto ao prezo non coñezo eu a ningunha persoa que lle chegue a súa pensión para pagar a Institución.Entre 2.000 e 4.000 euros son unhas cantidades que non cubre ningunha das nosas pensións.

O goberno de España tería que nacionalizar todas estas institución.Agora que está Podemos no gobernó,este partido tería que responder ás expectativas que no seu momento creou.