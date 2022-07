O mundo precisa un novo modelo de organización

Tradicionalmente, o feito de ser home ou muller marcou a actividade que se tiña que desempeñar na sociedade. E nesa división sexual do traballo, as mulleres foron responsables das persoas que necesitan coidados (infancia, persoas maiores, persoas enfermas e persoas con discapacidade) e da xestión doméstica, e os homes saíron ao mercado laboral formal co obxectivo de conseguir un salario para manter á súa familia.

Neste modelo de organización social, denominouse traballo reprodutivo ao realizado maioritariamente polas mulleres e traballo produtivo ao realizado polos homes.

O traballo produtivo ou emprego, defínese como a actividade regulamentada recoñecida xurídica e socialmente a partir da Revolución Industrial, que ten como contraprestación unha remuneración económica. E esta actividade está enmarcada no espazo público.

Por traballo derivado do sostemento da vida (o que vén chamándose reprodutivo e ou de coidados) enténdese a actividade non remunerada que implica a reprodución da vida, o coidado das persoas dependentes da contorna familiar e o mantemento e a transmisión do código de valores así como as funcións relacionadas coa xestión do fogar. Todas estas actividades enmárcanse no espazo doméstico.

Este modelo tradicional de división de espazos foise transformado en España nas últimas décadas. O modelo tradicional de familia foise transformando en España nas últimas décadas a partir da incorporación das mulleres ao mercado laboral foi progresiva nas últimas décadas, constituíndo un dos cambios máis importantes.

No referido á taxa de actividade por tramos de idade e sexo, constátase un despunte no mesmo tramo de idade para ambos os sexos, pero con efectos distintos. As mulleres decaen coincidindo coa idade reprodutiva, mentres que aos homes a idade reprodutiva aféctalles positivamente e, en xeral, presentan unha permanencia máis lineal no mercado de traballo ao longo do seu ciclo de vida.

Doutra banda, a taxa de paro foi tradicionalmente case o dobre para as mulleres que para os homes. Con todo, a partir do 2007, o aumento do paro masculino foi excepcional como consecuencia dos efectos que tivo a crise económica no sector da construción, fortemente masculinizado. España presenta na actualidade, unha das taxas de paro máis elevadas da Unión Europea.

En canto á taxa de paro por nivel de formación, observamos que a maior formación, o paro é menor. Agora ben, por que as taxas de paro das mulleres son superiores á dos homes independentemente do nivel formativo? En décadas anteriores podíase atribuír unha maior taxa de desemprego feminina relacionada cun menor nivel formativo respecto a os homes. Con todo, na actualidade, cando se analizan os datos sobre as taxas de paro por niveis formativos, compróbase que, a taxa de desemprego feminino é maior que a masculina en todos os niveis educativos.

A pesar da importancia económica e social do traballo reprodutivo e do traballo doméstico, estes son considerados “traballos invisibles” xa que as persoas que os realizan, normalmente mulleres, non reciben ningunha prestación económica, o que conleva á falta de recoñecemento e de valoración social dese traballo. É importante sinalar que o traballo reprodutivo e doméstico non están recollidos nas estatísticas referentes ao Produto Interior Bruto (P.I.B.), é dicir, non se considera que haxan de incluírse como traballo que contribúa ao crecemento e desenvolvemento dun país.

Cada vez son máis numerosos os estudos e reivindicacións que tratan de destacar a importancia da participación das mulleres, tanto no espazo público como no espazo doméstico, na economía dun país. Neste sentido, están a levarse a cabo investigacións co obxectivo de visibilizar todo o traballo realizado no ámbito doméstico e cuantificando o seu valor económico para a economía dos estados.

“Traballo non é sinónimo de emprego.” Esta é a primeira conclusión da investigación de María Ángeles Durán, catedrática de Socioloxía “O traballo non remunerado na economía global” na que mostra que a maior parte do tempo de traballo producido no mundo non é traballo formal rexido por normas laborais, senón informal ou traballo non remunerado producido e consumido nos fogares.

Neste estudo, as estimacións económicas do traballo doméstico e o traballo reprodutivo implican que o PIB aumentaría nun 53%.

Doutra banda, resulta fundamental constatar como a maioría das mulleres foron desenvolvendo en todas as épocas, paralelamente ao seu labor nos coidados, unha actividade no mercado laboral non formal, realizando innumerables actividades como: costureiras, xornaleiras no campo, vendedoras polo miúdo, empregadas de fogar, auxiliares na industria do calzado, etc. Pero este labor non conlevou ningún dereito laboral nin social.

Doutra banda, tamén convén lembrar que desde o mesmo inicio da Revolución Industrial, millóns de mulleres incorporáronse ao denominado traballo produtivo nas fábricas.

Por último, hai que sinalar que a división sexual do traballo deuse en todas as sociedades adxudicando determinadas tarefas como propias para un sexo ou para outro. Nas sociedades primitivas, no caso das mulleres, adxudicóuselle a responsabilidade básica do coidado e, aos homes, por exemplo, a caza. Agora ben, esta división do traballo non implicou automaticamente que ditas tarefas tivesen distinto valor.

Neste sentido, a antropóloga Peggy Reeves Sanday que estudou cento oitenta e seis culturas, expuxo como hipóteses que nas sociedades máis antigas as mulleres e os homes vivirían de modo relativamente igualitario, pero cando se produciron presións e tensións sociais (incremento dos membros do grupo social, fame, migración forzosa ou a guerra), houbo unha tendencia progresiva de someter ás mulleres e dita subordinación levou a cabo a través da transmisión da diferenciación de roles e estereotipos de xénero entre as nenas e os nenos, considerándoos innatos e naturais a ambos os sexos.

Por conseguinte, a subordinación das mulleres considérase unha variable e non unha condición humana universal e, por tanto, as formulacións para conseguir a igualdade real entre mulleres e homes implican a participación plena das mulleres no mercado laboral e en igualdade de condicións aos homes.

Ademais, o gran reto social actual é como xestionar a atención á poboación que sempre, en calquera tipo de sociedade, vai necesitar coidados e atención: infancia, persoas maiores, persoas con discapacidade e persoas enfermas e que, esta atención sexa compatible co desenvolvemento doutros aspectos da vida, tanto de mulleres como de homes, e en igualdade de condicións.

Para iso, é necesario unha repartición equitativa de responsabilidades entre mulleres e homes co fin de eliminar a discriminación e desigualdade dado que se producen desigualdades nos usos do tempo.