“O Museo das Peregrinacións”: Banda Municipal en As Praterias

Concierto de la Banda Municipal en As Praterías con su titular David Fiuza Souto- mañana a las 18´00 h.-, con un programa dedicado a compositores de la tierra y alguno de ellos, con aires nostálgicos, como Manuel Muñiz Tobío (Boiro), con profundo arraigo compostelano por una vida dedicada a la ciudad. La obra en cartel, no podrá ser menos “Compostela”, un músico que se manejaba preferentemente con el trombón de varas, pero que también era violinista y trompetista. Los más veteranos le recuerdan con afecto por su etapa al frente de la Orquesta Compostela, que tantas veces animaba los festejos de barrios y pequeñas villas, una de esas orquestas que cuidaba repertorios de éxito del momento y para los que siempre dispondría de los vocalistas en el estilo de cada canción en las preferencias de los vecinos aficionados. Conocida en especial, había sido “Galicia, Terra Meiga”, de 1973, y en no menor medida, ya para los incondicionales futboleros, el himno de la “Sociedad Deportiva Compostela”. Tuvo atenciones especiales para los cantantes ligeros de los sesenta-setenta, Ana Kiro, Pili Pampín, Miguel Torres o Sabela. Fue profesor y miembro de la Banda Municipal, durante un largo período, cuando la dirigía Amador Santos Bartolomé. Recibió la Medalla de Oro de Galicia de Bandas, e Fillo Predilecto de Boiro.

Andrés Álvarez, nos dejará “Campus Stellae”, músico von formación como trompetista y alumno de Juan Eiras, Carlos Cambeiro, Pablo Rodríguez, Fernando Buide del Real, antes de especializarse en trabajos para bandas sonoras, cortometrajes y largo metrajes como “Sueños de Sal” y “La Muda”, en colaboración con quien había sido uno de sus maestros, Óscar Navarro, en estos espacios para los nuevos medios, en los que también encontró otros maestros como Ángel Montes. Bart Picquer o Ferrán Ferrer, conocido por nuestra Banda, por las obras que de su firma, se programan con relativa frecuencia. Es desde 2015, director de la Banda Municipal de Chapela, y recibió una nominación, en forma de Mención de Honor por los “Symphonic Sketches”, de los “Music Award” (HMMA). De su catálogo, destacaríamos obras como la que escucharemos “Campus Stellae”, para un certamen celebrado en Pontevedra, en el Pazo de Cambados, en 2010; “Miniatura”, “Monte Medulio”, un poema sinfónico, estrenado en el Auditorio de Galicia, en una convocatoria de la Federación de Banda Municipales de Galicia; “O bosque animado”, inspirado en el relato de Wenceslao Fernández Flórez, pura magia en manos de José Luis Cuerda, o “Santo Grial”

Repite con escasos días de diferencia, Xosé Luís Represas, con la obra “Cabaleiros de Santiago”(Rapsodia sinfónica), músico con raíces en la Banda Xuvenil de Xinzo, como primer paso en su carrera y que estudió dirección con Pirfano Zambrano y Enrique García Asensio, toda una garantía. Recibió una Mención de Honor del Certame de Bandas de Pontevedra, y fue fundador de grupos como “Reveriano Soutullo”, el cuarteto de saxos “Selmar” y la agrupación instrumental “Harmonía”. Fue invitado para dirigir agrupaciones como la Banda Sinfónica de Madrid, la Banda Municipal de Albacete, la de Valencia y por dos veces, la Banda Municipal de A Coruña. “Cabaleiros de Santiago”, es obra de 2002, y destinada como pieza obligada en un Concurso de Pontevedra. Una de sus obras, el “Concierto par trompeta y banda”, fue estrenada por Emilio Batallán, por la Banda Municipal de A Coruña.

Juan Durán, con una obra que dejó huella, “Fanfarrias Xacobeas, y que se escuchará en arreglo de Rafael Collazo Moares. Resuena aún la inauguración de la temporada de la “RFG”, con su titular Paul Daniel, en la se ofrecieron dos obras que nos remitían al ballet, “Hildegarth”, de Juan Durán y una selección a la medida del programa, “La Cenicienta”, de Sergei Profokiev, en el tratamiento de D.Grifith. “Fanfarrias Xacobeas”, de 2010, fue estrenada por la “RFG”, bajo la dirección de Antoni Ros Marbà, entre la “Serenata nº 7, en Re M. K.250”, de W.A. Mozart y el “Concierto para chelo nº 1, en La m. Op. 33”, de Camille Saint-Saëns, con Enrico Dindo, como solista. Un concierto también, que abría temporada, con el encargo de las “Fanfarrias Xacobeas”. Diría el autor: “Nese contexto, expoño unha obra breve, a modo de pórtico e con estructura de abertura. Unha forma bitemática, onde se perciben citas do Himno Galego, especialmente cara ao final da obra, onde o motivo e mais evidente.”

Antón Alcalde, compositor especialmente activo, presta su obra “Pórtico”, en sus tres tiempos: “Amanecer en Santiago de Compostela”, “No Pórtico da Gloria” y “Batalla contra Taifa de Sevilla”. El compositor, natural de Rianxo, estrenó la pasada temporada la obra “Un ollo de vidro”, con la “RFG”, pieza que remitía a un relato de Daniel M. Rodríguez Castelao, y que describía de forma macabra y humorística, cada uno de los personajes en liza. No trataba de describir los textos programáticos sin más, sino la idea que se descubre detrás de la propia música, acercándose al texto desde una perspectiva personal y sintetizada. Antón Alcalde recibió galardones del “Global Music Awards”, de San Diego, en California y nominaciones de los “Hollywood Music in Media Awards”, de Los Ángeles.