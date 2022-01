“O neno de pau”, de Toni Cantal, por la Manda Municipal, dirigida por David Fiuza Souto

En la modalidad de conciertos didácticos, “O neno de pau” de Toni Cantal, que en fechas sucesivas, se ofrece en el Auditorio de Galicia, por la Banda Municipal, dirigida por David Fiuza Souto días 20, 21 y 22, en pases de 10 h. y 12 h, contando con la colaboración de la soprano Marina Penas, para lo que resultará un cuento musical, al modo y manera de obras aparentemente menores en despliegue, de las que tenemos ejemplos en la reciente “A sombra de cristal”, de Fernando Buíde sobre texto de Quico Cadaval, tras habernos ofrecido el curso pasado “A amnesia de Clío”. Los empeños de recuperar obras de otros tiempos o conocer encargos recientes, nos facilitó el descubrir obras de un pozo sin fondo, como los que nos brinda la Fundación Juan March, y que resultan fácilmente localizables, con material del clan de los García- “Un avvertimento al gelosi” o “ll finto sordo”-, “El pájaro de dos colores”, en la que participó el barítono Borja Quiza o “Lilith, luna negra”, de David del Puerto, profesor incorporado a las labores docentes del Curso U.I. de Música en Compostela.

La soprano invitada Marina Penas, siguió clases de Montserrat Caballé, Mariella Devia, Carlos Álvarez, Alicia Nafé, Lorena Valero y Roberto Accurso y en el espacio de repertoristas con Ricardo Estrada, Manuel Burgueras y Carlos C.Rodríguez. Recibió la 2ª Mención de Honor de Excelencia Musical de la Xunta de Galicia y grabó el cd “Cantos da Terra”, además de participar en el “Ciclo Novos Talentos Musicais”, de 2017, proyecto de “CompostelaSound” y la “USC, que este año volverá a programarse. Como cantante, interpretó roles de primer rango en zarzuelas señeras: “La verbena de La Paloma”, “Los claveles” o “El barberillo de Lavapiés” y en óperas como “Rigoletto”, a las que se añade el musical de Pascual Vilaplana “Balansiyya”, un director al que tuvimos al frente de nuestra Banda Municipal.

“O neno de pau”, se ofreció en 2008, con la Orquesta Filharmonica de Pontevedra, en el Teatro Principal de la ciudad, dirigida por Javier Viceiro, para los conciertos en familia y también con la Banda Municipal de Pontevedra, en 2012, con Juan Lois Diéguez. Con la O.S. del Conservatorio Superior de Música de Vigo, repetirá función, en el Auditorio Martín Códax, a comienzos de 2019. Obra pues que no pierde interés, por el planteamiento musical y el texto que maneja. En las credenciales, Toni Cantal, realizó en 2010, un estudio sobre conciertos didácticos en el ámbito de la educación. En palabras clave: “ Este traballo pretende en primeiro lugar, explorar o interese que suscitan e analizar as características mais importantes das investigacións que se levaron a cabo estudando de preto estas experiencias co fin de obter o perfil do alumnado que asiste ás mesmas e conocer a opinión que esperta neles este tipo de actividades de fins educativos. En segundo lugar, existe unha vinculación directa, dentro da súa labor compositiva, o interése na creación da música integrada nun espectáculo que leve a agrupar a todas as artes e que encerre en sí mesmo obxetivos de carácter didáctico para que poda ser empregado como ferramenta fundamental dun proceso de aprendizaxe rico, artístico, creativo e enmarcado dentro dunha educación global”.

“O neno de pau”: Nun país habitado por fadas, trasnos e outros encantos todo era felicidade , xogos e risas. Un día, un trasno de nome “Rosmón” decidiu que xa non aguntaba mais tanta alegría, botou un arroto e berrou un esconxuro. Ao que lle alcanzase o arroto convertíao nunha estatua de pedra, pero unha das fadas foi que de agocharse nun carballo e salvarse do feitizo. Iso si, tiña que quedar alí e non sair, a non ser que soubese a resposta dunha adiviña.

“Paula”, e o seu avó vivían tranquilos nunha pequena vila. A nena estaba de aniversario, así que foron os dous en busca dun fer agasallo a unha carpintería onde facían bonecos. “Paula”, escolleu entre todos eles e elixiu un bonequiño de madeira de carballo, mesmo parecía un neno de pau. “Paula” xogaba horas e horas, con aquel boneco, pero un día, cando menos o esperaba, o boneco comenzou a falarlle. Ela casi morre do susto, pero ao final entendeu que quen lle falaba non era o boneco, senón a fada que vivía dentro del e que non podía sair por culpa do feitizo do trasno, Tras a oir a súa historia, “Paula” decidiu que ía axudar á fada a buscar a solución da adiviña. Necesitarán moito enseño para superar os obstáculos que atopen no camiño e moita axuda. ¿Serán quen de conseguirlo?

“Pinocho”, el universal relato de Carlo Collodi, queda en lo posible como inspiración para “O neno de pau”, aquel cuento nacido como un encargo del editor florentino Felice Paggi y que se publicó en 1883, para convertirse en libro de cabecera por excelencia para generaciones de niños y mayores. Para aquella ocasión contaría con ilustraciones de Enrico Mazzantini, a la que seguirán otras posteriores con distinto perfil como la del pintor Attilio Cassinelli o la de A. Mussino, en 1911. La primera edición española no tardaría en llegar y sería gracias a la popular Editorial Calleja, en 1912, e medio del escaso interés que suscitaba este tipo de relatos y con ausencia de información sobre el ilustrador, que con probabilidad podría pertenecer a Attilio Mussino. La ilustración gráfica de Bartolozzi, se resumía en una marioneta esbelta de madera con una gran nariz y que, aparte del nombre, poco tenía en común con el personaje de Collodi. Toda la simbología y complejidad del muñeco italiano, había desaparecido en el español, convertido en un tema costumbrista y más convencional. Cientos de estudios sesudos, han ido elaborándose al paso de los años por analistas y teóricos de la literatura.