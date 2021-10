O órgano mental feminino

LEVAMOS cen anos de claro avance na liberación da muller pero os expertos na manipulación feminina non desapareceron. Mesmo se perfeccionaron. Nesta materia habería que facer a deconstrución de certos discursos que, de primeiras, parece que espellan o protagonismo das mulleres pero detrás está, coma sempre, a comenencia dos homes.

Por exemplo, o celebrado premio Planeta de novela deste ano parecía da autoría dunha señora, pero ela de contado resultou ser un pseudónimo de tres señores. Seica fixo falta o esforzo mental de tres homes para crear a mente dunha muller. Para facer negocio cun pseudónimo feminino foi necesario o traballo de tres homónimos masculinos. Que decadencia varonil!

Hai tempo que non me interesa nada o tema dos galardóns literarios, porque os peores libros que lin na miña vida eran premios de narrativa, e algúns deles escritos en galego (de corrector). Moito me gustaría saber en nome de que inmoralidades se conceden en realidade eses premios que disque se conceden en nome do mérito. Pero este episodio do célebre premio de narrativa concedido a un triunvirato agachado nas saias dun nome de muller invita a matinar un chisco.

Nestes nosos días (nos que a ciencia avanza que é unha barbaridade) o patriarcado perfecciona a supeditación da muller cunha arte tan sofisticada que as masas non perciben. Xa calculaba no século XIX a gran escritora George Sand (pseudónimo moi macho da moi femia Aurore Dupin) que os homes acabarían facendo negocio co órgano mental feminino (despois de ter feito durante milenios moito negocio con algún outro órgano da muller).

Ou sexa, agora a suxestión de intelixencia feminina (real ou ficticia) vende a mazo, porque hai unha crecente demanda lectora ou visualizadora de alma de muller.

E vai ti saber se esta explotación do órgano mental feminino non se estará producindo tamén máis alá dos sistemas literarios/culturais, de xeito que poida estar enchoupando outros espazos da estrutura social, verbigratia a política.

Porque estamos caíndo no encantamento que ciscan entre o electorado algunhas mulleres líderes, que mesmo puideron chegar a vicepresidentas dun goberno e potencialmente mesmo poden chegar a presidentas; e vai ti saber se o órgano mental feminino –como diría George Sand– de Yolanda Díaz, un supoñer, non estará manipulado, sen que ela sexa moi consciente, por un triunvirato patriarcal perpetrado por Pablo Iglesias como pai da criatura (porque el solo vale por un triunvirato á hora de facer criaturas).

Ou vai ti saber se Nadia

Calviño non será un pseudó-

nimo dun órgano mental fe-minino meneado desde Bruxelas por un triunvirato de homes de negro na sombra. Haiche que facer unha reflexión (a lo Pontón).