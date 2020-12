O risco das batallas perdidas

NA profunda crise que estamos a atravesar de carácter global sanitario cunha grave recesión económica e laboral, ao falarmos con xente golpeada polos actuais cambios nas condicións de emprego ou con temor a selo, o sociólogo francés Pierre Bordieu tivo que escoitar na súa vida, que fronte ás novas formas de explotación as formas tradicionais de acción sindical resultan inadecuadas. E anos antes de morrer concluía que os cambios recentes romperon as bases da antiga solidariedade, e que o consecuente desencanto vai da man coa desaparición da militancia e a participación política, como agora poucos anos despois está a acontecer.

Así despréndese da actualización das previsións de crecemento do PIB do modelo MIPred da AIReF, tras incorporar os datos da Encuesta de Población Activa (EPA) despois do pasado segundo trimestre, que reflexa que o paro subiu en 55.000 persoas entre abril-xuño e a ocupación diminuíu a 1.074.000 postos de traballo (-5,4%), o seu meirande retroceso da serie histórica.

Se ben a Xunta destacou que Galicia resiste a crise xerada por COVID-19 creando emprego por cuarto mes consecutivo, en relación aos 7.126 cotizantes que sumou a Seguridad Social en agosto. Nun contexto no que o paro interanual aumenta en tódalas comunidades autónomas, Galicia é a terceira en termos relativos na que menos sube.

Cando o emprego da man de obra se volveu precario e transitorio foi despoxado de toda perspectiva firme de futuro e polo tanto virouse episódico; cando practicamente todas as regras referentes ao xogo de ascensos e despidos torcéronse ou alteráronse antes do remate do xogo, a lealdade mutua e o compromiso a longo prazo teñen poucas posibilidades. A diferencia da época do mutuo compromiso a longo prazo pola demanda de traballo, hoxe existen poucos incentivos para se interesar de xeito serio e crítico polos emprendimentos colectivos e outros efémeros asuntos.

Mark Granovetter, sociólogo estadounidense, suxeriu que a nosa é unha época de lazos débiles, mentres que Richard Sennett, sociólogo estadounidense, da corrente filosófica do pragmatismo, propón que hoxe as formas fugaces de asociación son máis útiles ás​ persoas que as conexións a longo prazo.

O capital soltouse da dependencia que o ataba ao traballo gracias a unha liberdade de movementos impensábel antano mesmo para aqueles propietarios invisíbeis da terra. O capital volveuse extraterritorial, desafogado e desarraigado a niveis inauditos, e a súa recentemente adquirida capacidade de mobilidade espacial acada, na maioría dos casos, por extorsionar aos axentes locais da política e obrigalos a acceder ás súas demandas deixando tras de si unha crecente estela de parados.

A política de hoxe, como nunca tiña pasado, é un tira e afrouxa entre a velocidade coa que o capital se move e a cada vez máis diminuída capacidade de acción dos poderes locais. Nestes tempos son as institucións as que, con frecuencia, acusan a posibilidade de que poda tratarse de batallas laborais perdidas.