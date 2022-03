O Sáhara tamén importa

A decisión tomada polo Goberno español con respecto ao Sáhara, ademais de incomprensible en termos políticos e estratéxicos, resulta decepcionante en termos éticos e democráticos. Supón, na práctica, saltarse os criterios e as posicións internacionais definidas no marco da ONU e adoptar unha posición favorable aos intereses do bando invasor, o marroquí. Lexitímase a ocupación do Sáhara por parte de Marrocos e ignórase a represión, a violación dos dereitos humanos, a colonización e o roubo das riquezas existentes neste territorio.

Se xa o Estado español mantiña co pobo saharauí unha relación de mala conciencia pola forma na que, no seu día, o abandonou e permitiu a entrada militar de Marrocos, este cambio de posición estratéxica decidido polo Goberno –e feito ás costas do Congreso e do Senado, cun escurantismo difícil de xustificar– vén empeorar as cousas.

É, digámolo con todas as letras, unha traizón sen paliativos a un pobo exiliado da súa propia terra e que leva máis de 40 anos resistindo e vivindo en campamentos de refuxiados. Tamén un exercicio de cinismo: hai que estar sempre contras as invasións, contra todas, e a favor da soberanía dos pobos e do dereito a decidir.

Milleiros de galegos e galegas coñeceron de primeira man, nestas décadas, a realidade saharauí pola acollida de nenos e nenas dese país ou pola actividade constante das entidades sociais de solidariedade con el.

Por iso, a sociedade galega non pode entender nin compartir esta decisión. Pregarse aos intereses de Marrocos, vender ao pobo saharauí e saltarse os acordos internacionais non é xustificable.

E ademais resulta difícil de comprender nun contexto como o actual, no que o Estado español ten aínda unha maior dependencia do gas mercado a Alxeria, despois da decisión da Unión Europea de non mercar gas ruso. Non sabemos se Alxeria vai cortar o subministro de gas ao mercado español, mais é seguro que o vai facer pagar aínda máis caro. Polo momento xa chamou a consultas ao seu embaixador en España.

A ferida moral que o Estado español tiña co Sáhara hoxe abriu de novo e volve sangrar. Non é crible nin a proposta de autonomía que se utiliza como escusa para esta decisión nin ningunha garantía democrática anunciada por un país como Marrocos, que non cumpre os máis básicos estándares internacionais neste sentido e que impide o acceso ao territorio saharauí de observadores internacionais.

O Goberno español, unha vez máis, debe rectificar. A súa é unha decisión que non é compartida nin pola maioría da sociedade nin pola maioría do Parlamento. O Sáhara merece respecto, o Sáhara tamén é importante. Tamén para ela: democracia, dereito a decidir, a posibilidade dun futuro para vivir en paz.