O sentidiño do Dereito

COMO diría don Hilarión (falando da ciencia), hoxe o positivismo xurídico avanza unha barbaridade. (Confeso que neste vello tema do sentido do Dereito eu aínda estou en san Agustín). Todo empezou coa cuestión de se a xuricidade das normas pode determinarse prescindindo de criterios morais (claro que se pode), e a partir de aí os iuspositivistas, xa andan regulando o que os tratadistas clásicos (Descartes, v.gr.) chamaban “as paixóns da alma”, que antes servían para pecar e para apaixonarnos pero agora só serven para delinquir.

De xeito que xa se nos condena por delitos de odio, e de contado se nos condenará por delitos de amor, por delitos de envexa, por delitos de orgullo... e demais paixóns, cada unha coa súa respectiva hipotipose: delito de microodio, delito de miniodio, e por aí. E despois de ter ben penalizadas as paixóns da alma, o positivismo xurídico (os poderes que xeran o Dereito) quererán penalizar tamén os humores do corpo, empezando polo humorismo.

Por exemplo, o alcalde de Vilanova foi condenado aí atrás por menosprecio a unha señora presidenta de Deputación (aínda que o delito considerouse leve, microdesprezo, poderíase dicir, quizais na liña desoutras faltas coma o micromachismo). O rexedor vilanovés seica rebaixou a coñecida lealdade da presidenta ao alcalde de Vigo á altura deste modismo tradicional tan popular: “chacha para todo”. Este dito puido ser moi celebrado pola típica politoludia das riseiras xentes das Rías, pero para o positivismo xurídico podería ir máis alá do dereito á liberdade de expresión.

Pero tamén hai que considerar o dereito á liberdade de humorismo e á vontade de estilo, que é o que de entrada se aprecia no dictum do edil. Porque o ilustrado alcalde, cando dicía “criada para todo”, de primeiras non incorría en animo pexorativo, senón que, como estilista, botaba man e boca do que os retóricos chaman antífrase: o “para todo” quería dicir “para nada”. De xeito que o señor de Vilanova non despreza á señora de Vigo senón que a despeza. Aniquílaa, que (etimoloxicamente) significa reducila a “nada”. Por virtude da antífrase a presidenta queda humoristicamente esfarelada.

Tamén debemos lamentar (sen deixar de acatar) que o rigor do positivismo xurídico penalice a xenerosidade (non só humorística senón humanística) que hai no dicir “criada para todo”, onde o jocundo vilanovés presupón unha totalidade de competencias que unha vella e mais un “anciano” xa non están en idade de alcanzar, e moito menos de acadar.

Non sei onde irán parar as vías e normas do iuspositivismo posmoderno, pero nisto do sentidiño do Dereito eu vou en sentido contrario, camiño do iusnaturalismo de Agustín de Hipona. Para salvar o humor.