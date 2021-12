O tren como como contribución ao desenvolvemento

A actual crise sanitaria, ecolóxica e económica, e polo tanto cultural e política, pon en cuestión a estrema mobilidade, e moitos medios de transporte que se utilizan en terra mar e aire. Mentres que potencian outros, como é o caso do tren, polas súas vantaxes en materia de baixa contaminación e consumo enerxético. Algo no que parece estar de acordo o actual Executivo de coaligazón (PSOE-UP). Daquela que resulte difícil de entender, máxime cando noso país ten unha longa historia de discriminacións por parte do Governo central, que non se adique un só euro ao tren de cercanías na Galiza, dos 1.600 millóns que figuran adicados a este tema.

Fixéronse importantes investimentos no AVE, mais iso non pode agochar décadas de marxinación nas comunicacións, e que a obra se demorase unha morea de anos. Tampouco xustifica o mal estado da liña A Coruña-Ferrol, ou que non se mellore unha vía de tanta importancia como a que conecta a nación galega co norte de Portugal, por non falar de liñas planificadas hai máis dun século que nunca se realizaron, como a de Coruña á Costa da Morte.

Chama a atención que o BNG sexa a única organización que reivindica con coherencia unha rede interna ampla e moderna, xa que, malia ser unha proposta que reiteradamente foi aprobada por unanimidade no Parlamento Galego, mais logo ficou nunha declaración esquecida, como tantas outras, polo que semella que o importante era superar o debate como fose. Só a fronte nacionalista mantivo arreo a presión sobre un tema que hoxe ten tanta actualidade, máxime cando nas últimas décadas desmontáronse moitos dos servizos das liñas de tren. A última acción do BNG ao respecto foi o pasado sábado, cunha concentración na estación do Burgo-Santiago, en Culleredo, reivindicando nesta ocasión o tren de cercanías.

O consumo enerxético e a contaminación no transporte merecen unha análise repousada, non condicionada polos intereses do capital e os hábitos sociais impostos nas últimas décadas. Está en xogo o futuro da humanidade, e aproveitar axeitadamente os avances científico-técnicos actuais e futuros. Non se trata de eliminar ningunha forma de transporte, mais resulta evidente que cómpre reducir drasticamente a contaminación e o gasto en enerxía. E isto favorece ao tren fronte a outros medios de transporte. Mais sería un erro pensar que a solución comeza polo AVE, deixando nun segundo plano o carácter estratéxico que ten unha rede interna que conecte o conxunto do país.

Unha boa conexión con Madrid, sendo necesaria, en principio aumentará a dependencia de Galiza, dando folgos ao carácter subalterno que temos no Estado español. Para mudar esta tendencia, entre outros cambios, é esencial potenciar a rede de comunicacións interna e unha dinámica económica, social, cultural e política propia, para poder utilizar en beneficio do país as vías de comunicación externas. É dicir: trátase dunha tarefa urxente!!! Porque, o AVE será máis ou menos positivo para o povo galego dependendo do papel que xogue no ámbito das relacións entre Galiza e o resto das autonomías e nacionalidades que integran o Estado español. Non esquezamos, que malia o avance que representou o Estado das Autonomías, non deixou de crecer a centralización, o que amosa que son moitos, e históricos, os factores que dan pulo á desigualdade. A modernización non é por definición positiva, senón que depende: para que se utiliza e a quen serve.

Non será moi cedo para celebrar con tanto entusiasmo a chegada do AVE, máxime cando se obvian as carencias da rede actual e a falta de vías de ferrocarril esenciais? Por outra banda, os problemas da contaminación, o despovoamento, a necesidade de utilizar axeitadamente os recursos e a enerxía, obrigan a dar máis peso á produción-consumo local e rexional, co que iso implica no modelo de transporte e sistema produtivo.

