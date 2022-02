O Ulysses de Joyce: de París a Ourense

Non son moi dado á celebración das efemérides dunha maneira sacralizada. Con todo, cómpre reflexionar sobre o impacto que certos feitos seguen a ter en nós. Un exemplo poderían ser os cen anos da publicación de Ulysses de James Joyce, acontecida o pasado día 2. Unha data que non era casual porque aparte da condición enigmática que as súas cifras supuñan (2/2/22), era o corenta aniversario do seu autor, que quería que fose naquel día cando saíse do prelo a novela.

A historia é coñecida dabondo. Apareceron algúns anacos nas revistas The Little Review (Chicago, 1918) e The Egoist (Londres, 1921), que foron censurados por obscenos. Ante tal adversidade, e residindo Joyce daquela xeira en París, o autor irlandés foi convencido polo escritor e crítico Valery Larbaud para que, coa colaboración de Adrienne Monnier (propietaria da libraría La Maison des Amis des Livres) e de Sylvia Beach (da Shakespeare and Co.) publicase a novela no selo desta libraría.

Encargada a impresión a un taller de Dijon, as dificultades para colocar os caracteres gráficos necesarios para un texto inglés (da complicación léxica de Joyce) fixeron que o froito resultase aínda máis complicado, cando non inintelixible en certas partes. O certo é que o día 1 de febreiro o impresor entregaba dous exemplares ao revisor do tren nocturno Dijon-París que xa de mañá na capital francesa, foron recollidos por Sylvia Beach, que de inmediato levou un deles a Joyce.

Dous meses antes, na libraría de Monnier e a maneira de presentación, Larbaud lera un texto sobre a obra de Joyce e uns anacos de Ulysses traducidos ao francés. E do mesmo xeito que ben axiña houbo lista de reserva de exemplares da novela, Larbaud pensou desde o primeiro momento en traducila ao francés. A empresa foille encargada a Auguste Morel e coa revisión de Larbaud e Joyce, sería editada por Monnier.

Foron aparecendo referencias á novela en diversas revistas, como uns anacos en francés aparecidos en Commerce en 1924, dos que Antonio Marichalar se serviu para publicalos en castelán en Revista de Occidente aquel mesmo ano. En 1925, Jorge Luís Borges publicou unha páxina da novela, a derradeira, pero traducida desde o orixinal inglés.

Pero ¿como chegou a Ourense un exemplar de Ulysses? Para tal asunto cómpre ter presente os correspondentes cataláns que tiña a revista Nós. Cando apareceu en outubro de 1920, o poeta Tomàs Garcés era quen enviaba a Ourense noticias culturais desde Cataluña. Cando Garcés deixou o ámbito da Lliga Regionalista para ingresar en Acció Catalana, foi o secretario de Francesc Cambó, Joan Estelrich, quen pasou a ter os contactos cos galeguistas ourensáns.

Estelrich impulsaba o proxecto de Cambó de internacionalizar a causa catalá e para iso mantiña relacións regulares con portugueses e franceses, especialmente se estaban interesados no ámbito hispano. E un dos escritores cos que Estelrich mantiña relacións era Valery Larbaud.

Non sabemos a través de que mecanismos pero podemos ter a certeza que foi este quen, probablemente a finais de 1925, enviou a Ramón Otero Pedrayo -o único quen daquela podía pagar o encargo- un exemplar da sétima reimpresión de Ulysses e mais outro do ensaio L’Île des Bardes da xornalista Simone Téry, cun estudo sobre Joyce e unha entrevista con el.

Con aquel material, Vicente Risco publicou diversos artigos en Nós nos primeiros meses de 1926. Risco daba noticia naquela serie titulada “Da renacencia céltiga. A moderna literatura irlandesa” pero cómpre sinalar que o que de esta sabía era ben pouco: recoñeceullo a Manoel Antonio en 1922 e non deu noticia en 1923 da concesión do premio Nobel a W. B. Yeats.

En agosto de 1926 a revista Nós publicou uns anacos de Ulysses traducidos ao galego por Otero Pedrayo, supostamente desde o orixinal en inglés. Este feito, que supuxo uns dos asuntos aínda non plenamente resoltos pola crítica, tivo unha considerable importancia pero sen que tal circunstancia significase algún tipo de influencia na obra literaria do escritor de Trasalba. En quen si que causou impacto foi en Risco, envexoso do éxito de Joyce malia as súas antipatías cara aos fenianos. Convencido de que pactara co demo, quixo redimilo en Dedalus en Compostela, publicado no número de xullo de 1929 de Nós.

Joaquim Ventura