Obispos y cardenales...

Ya decía yo que no se iban a llevar bien ni siquiera con la ayuda a la concordia que presta el semanario del arzobispado de Madrid “Alfa y Omega”. Además, el momento es malo, porque la publicación “vaca” este mes de agosto y no aparece ni el suplemento dicho, encartado los viernes en ABC. Me imagino que el cardenal Osoro se ha lavado las manos, sospecha más que fundada y propia de la prudencia eclesial... y no digamos de Roma.

El caso es que al obispo de Solsona, monseños Xavier Novell, lo has dejado sin asiento, sin sede para dirigir la diócesis leridana.

¿Por qué? No lo sabemos, no nos lo han dicho.

Sabemos, sí, que, hace diez años, en 2010, fue nombrado para la sede leridana de la que también había sido prelado un tal Enrique y Tarancón -sí, sí, el del paredón- y que también era cuando se le nombró, un joven y prometedor prelado. Los “problemas” que provocó Tarancón, más o menos, aún los recordamos. Yo los recuerdo todos y cada uno, porque ayudé a facilitar su conocimiento en las páginas de un a publicación oficial del arzobispado, trabajando en lo posible, dirigiendo Iglesia en Madrid, y llevando relaciones con prensa y otros estamentos públicos, lo cual era parte del oficio y el trabajo para el que me habían contratado, teóricamente a la órdenes del jesuita José María Martín Patino. Yeso parecía un seguro que nunca lo fue, porque el cardenal, a los pocos meses de conocernos un poco más a fondo ya había prescindido de echarnos la culpa de nada. Más peliagudo, porque asumía toda la responsabilidad, yo creo que sin que nosotros nos diéramos cuenta. Porque hasta de nuestro silencio se hacía responsable.

Lo de monseñor Novell tiene más bemoles y sostenidos. Con caridad cristiana, que dicen, le han planteado la disyuntiva: O te vas, querido monseñor, o te echamos. Lo que tú elijas. Supongo que, después de una década de tristeza y de muchas meditaciones -así lo dicen- ha decidido dejar el monseñor por el mosén y, hasta ahora, al menos, sin decir más palabras, que sólo serían de queja.

Por supuesto, Francisco, el pontífice de Roma, ya había doblado el pulgar señalando la arena del circo, mejor, de la plaza de toros, que para eso estamos en España.

El Papa sufre ataques de miedo cuando tiene que tomar una decisión de esta gravedad. Se la han tomado por él los dos cardenales áulicos, Madrid y Barcelona, ¿qué más quiere?

Pero, en definitiva, ¿qué ha hecho el monseñor de Solsona para que hayan forzado un lanzamiento tan vergonzante de su mitra y su báculo? Y, yo también, me he tomado unos días de reflexión . Pues... ¿quéquieren que les diga?

En la estación de tren de Miranda de Ebro, una mañana de junio de 1958, me encontraba consumiendo un largo retraso de Shangai que iba de Barcelona a Galicia y llegaba tarde a Miranda porque había tenido que cambiar una maquina para subir las cuestas de la montaña leonesa y los repechos de Lugo. El retraso me sirvió para reflexionar sobre mi propio futuro. Tenía que dar la respuesta definitiva a mis superiores y ligarla con votos perpetuos. Cuando llegué a mi destino de la manera rocambolesca que cuento en La Caza del Cordero -que está a punto de re-salir a las librerías..., había decidido que la cabeza de Sabela sobre mi hombro izquierdo en el tren, valía más que diez años de encierro doloroso. Yo no tuve problemas, pero sí preocupaciones hondas.

No he hablado con él, pero no sé por qué estoy seguro, viendo los achaques que le atribuyen, que tiene doctrina opinable muy clara, que tiene corazón diocesano -digámoslo así- y que vive los problemas que sufre Cataluña con la pasión de un pastor con caminos despejados para sus fieles.

Todo mi pequeño mundo lector sabe que no cojeo de ninguno de esos dos pies que conducen a una Cataluña que puede autogobernarse -búsquese el statut a medida. Hace unos ciento setenta y cinco años, Mosén Claret recorría los mismos pueblos de la diócesis de Solsona predicando el evangelio. No había autopistas; ellos mismos se hacían el camino y en la mochila llebaban el evangalio... Me temo que monseñor Novell es capaz de acertar por encima de los tres...