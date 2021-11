Objetivo real: copresidir la Xunta

ALCANZADO el objetivo de poner Vigo entre las ciudades más atractivas de España en los meses navideños, el alcalde debiera ir pensando en un recambio menos perjudicial para la salud, que consolidara los beneficios de esta feliz pero contaminante iniciativa. No cabe duda del éxito económico de una acción que, al tiempo, sirvió para elevar la autoestima de sus habitantes. El viguismo de Caballero, al igual que el coruñesismo de Vázquez en su día y actualmente el ayusismo en Madrid, acostumbran a recibir el aplauso de sus convecinos, al menos en un primer momento, pero ello no siempre significa hacer lo más correcto. Tampoco coincide con cultura dominante en la Europa del siglo XXI. Los once millones de bombillas de Vigo, cuarenta por cada habitante, y los más de mil árboles como soporte de innumerables luminarias, no se corresponde con la sensibilidad mayoritaria, sobre todo entre los jóvenes, en favor del medio ambiente en la sociedad actual. Y menos con las proclamas de un partido como el PSOE que se dice ecologista. La contaminación lumínica causa serios trastornos en la salud de las personas, animales y plantas. ¿Necesitaba Vigo una acción de este tipo? Tal vez. Fue, además beneficiosa para toda Galicia, pero a partir de esta Navidad deberían buscarse alternativas menos tóxicas. Para Caballero no será difícil. Tiene ideas luminosas.