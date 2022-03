Obras para violín y chelo, de Carlos López García-Picos: Consello da Cultura Galega

El Consello da Cultura Galega, acaba de editar una serie de obras para violín y chelo en edición de Joám Trillo, dentro del contexto de las “Perspectivas Atlánticas na Transculturación Musical do Século XX”, en la conmemoración de su centenario y que en las actividades del pasado día 22, nos permitió escuchar dos obras de betanceiro: El “Canto elexíaco A. 73” (Homenaje póstumo a Eduardo Blanco Amor), en la lectura de la chelista Teresa Morales Diego, quien también colaboró en el estreno absoluto de “Bocetos sonoros A. 105”, con el pianista Javier Ares Espiño. En los fundamentos y según criterio del Consello da Cultura Galega: “Esta publicación segue unha liña de actuación articulada dende o Consello e mais concretamente dende a de Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais, co obxetivo de visibilizar a creadores do pasado. Incide na data publicación que neste 2022 se conmemora o centenario do nacemento de Carlos López García-Picos (Betanzos, 1922-Oleiros, 2019). O feito migratoiro, que no caso de García-Picos nos leva a Bos Aires e París, tamén conecta as estratexias desta institución particular e xeral dentro dunha sociedade como a galega e cun fenómeno presente ao longo de varias xeracións.”

Entrando en materia y sobre la publicación: “A corda, a demais da súa faceta colectiva de agrupación de cámara, también recibe a atención de García-Picos. A case totalidade da súa obra para violín e chelo, procede da súa última etapa após do seu retorno a Galicia en 1984. É esta fecunda etapa a que afronta con especial vitalidade a tarefa de recoller en notación musical todas as ideas que durante anos acompañaron e que a falta de tempo impediu plasmar en partituras. Este dato enlázase co catálogo xeral, onde o 70 % pocede desta última etapa de exuberancia productiva. A única excepción no lugar de composición da súa obra para violín e chelo é a obra “Interferencias, A 33”, escrita no ano 1978, en Bos Aires, nunha etapa en que se estaba producir un considerable retorno de emigrantes a Galicia e de certo, ao seu Betanzos natal.”

“A súa obra para violín comprende dos únicos títulos: “Suite para violín solo, A 93” e “Monodia para violín, A. 94”. A suite está dedicada a Florian Vlashi, violinista albanés integrante da “OSG”, que sería o encargado da súa estrea no Teatro Rosalía Castro, da Coruña o 29 de decembro do ano 2000, A “Monodia”, de escritura máis sinxela e construcción baseada na transfiguración dun breve motivo melódico, é, nas palabras do compositor, un ”regalo musical” para a persona á que lla dedica, Carlos López González. A súa obra para chelo é máis significativa deste conxunto de obras para cordas. Ábrese coa xa referida “Interferencias, A. 33, que é unha das obras máis interpretadas do compositor betanceiro. Dende a súa estrea no ano 1978, polo chelista Roberto De Vittorio dentro de un concertó organizado pola “Asociación de Jóvenes Compositores de La Argentina”, foi interpretada novamente en Bos Aires, ao ano seguinte a grabada pola Radio Naciona desa cidade.

Entre os meses de agosto e outubro de 1989, compuxo as obras “Interferencias nº2, A.54” e “Interferencias nº 3, A. 55”, coas que completa este breve ciclo en que o procedemento constructivo é similar: unha breve secuencia inicial serve como célula xeradora que logo sofre continuas variacións que se esvaecen progresivamente. Estas obras comparten unha alta esixencia técnica para o chelista, incluso observamos certos momentos de virtuosismo, pero sempre o servizo do contido musical. No ano 1991, retoma as composicions para chelo coa obra “Cinco Monodias y un epítome, A. 62”, cronolóxicamente, continúa a súa creación para chelo con “Canto Elexíaco A. 73” e “Canto lúgubre, a 78”. Tras varios anos volve finalmente sobre este instrumento coa obra “Allegro festivo para violonchelo, A 113”, que está dedicada a Rediana Vlashi. Neste grupo destaca o “Canto elexiaco, A. 73, que é unha homenaxe póstuma e Eduardo Blanco Amor, e foi estrenada en 1993 por Víctor Ángel Gil, na igrexia de Rianx .

No último apartado preséntase a obra para chelo e piano que formaría parte do seu repertorio de música de cámara na formación a dúo, pero que atopamos adecuado engadir neste volumen pola evidente conexión co repertorio referenciado en liñas anteriores. A finais do ano 2000 compón “Bocetos sonors, A 105”, que dedica ao amigo e gran artista Isaac Díaz Pardo y que se integra dentro de un grupo de obras dedicadas a intelectuais galegos e ou galeguistas, onde tambén se incluirían as dedicadas a Seoane, Blanco Amor, Castelao, Neira Vilas ou Laxeiro. Este grupo xa establecido polo propio García-Picos, pode ampliarse fóra da órbita bonaerense, incluíndo as obras que lle dedicó a Xosé Manuel Beiras ou o “Concerto para piano-fagot , cordas y percusión. A. 106”, dedicado a Xesús Alonso Montero, Pecha o volumen a obra para “Violonchelo e piano, A. 120”, novamente dedicada a chelista Rediana Vlashi e datada no ano 2003.

“Carlos López García-Picos e Isidro Maiztegui: Música e galleguismo na marxe da Prata”, fue el título de la ponencia impartida por María Fouz Moreno, M del Carmen Lorenzo Vizcaíno y Javier Ares Espiño, y que se integró en las actividades de “Perspectivas Atlánticas...”, de la que quedará como resultado, la publicación sobre la investigación de Isidro Maiztegui, que está llevando a cabo María Fouz Moreno. Los maestros Maiztegui y José Corallini, fueron importantes en la formación de nuestro músico, junto a Lorenzo Serrallach y el ruso Jacobo Fischer. Precisamente de Maiztegui, se recordaba su asistencia a los “Cursos U.I. de Música en Compostela”, en el año 1964, cuando la cátedra de canto la ocupaba Conxita Badía y la de Música Antigua Rafael Puyana. Las memorias de Antonio Iglesias, daban fe de hechos como algunas de las sesiones celebradas: “Los becarios-pianistas de la clase de Alicia de Larrocha, interpretaron obras de Falla, Albéniz y Granados, en las versiones de Charles Becker, Mª Teresa Castrilló, Mª Teresa Gutiérrez, Perfecto García Chornet, Mª Luisa Montiel, Aris Garufalis, Rafael Gómez Senosiain, Elisa Ibáñez y Valentín Díaz.

La Clase de Canto, en colaboración con la de Canto Coral, incluyó en su concierto de becarios, pentagramas de Rodrigo, Pisador, Anónimos, Guridi, Pedrell, Granados e Isidro Maiztegui, contando con los nombres de Frances Trafford, Else Latun e Isabel Arcos, así como la colaboración del Conjunto Coral e Instrumental (este de la Clase de Música de Cámara), bajo la dirección de Ribó; Marta Santa-Olalla, haría un recitado de la obra de Isidro Maiztegui titulada “Macías o namorado”, sobre textos gallegos de Otero Pedrayo, Ramón Cabanillas y Antonio Lorenzo. Las tres cantantes estarían acompañadas al piano por su maestra Conxita Badía, y será útil anotar que, los fragmentos de la cantata de Maiztegui, se ofrecían en esta ocasión en riguroso estreno mundial.

En los “XVIII Cuadernos de Música en Compostela”, del año 2008, en el segundo volumen, prestó atención a obras de encargo del curso, que en el mismo incluía: la “Sonata Pórtico” (para guitarra), de Antón García Abril; “Partita del Obradoiro” (para violín solo), de Tomás Marco; “Pregaria a Santiago”, (para viola y piano); “In the Shades Unseen” (para chelo y piano), de Xavier de Paz López-Nóvoa; “Danzas galegas” (para viola), de Zulema de la Cruz; “Cuarteto de Cuerdas nº 5, Compostelano”, de Carlos Cruz de Castro y la “Tocata ecolóxica” (para piano), de Carlos López García-Picos, que motivará una valoración del betanceiro: La forma libre y virtuosística de la “Tocata”, me ha incitado a componer esta obra con efectos sonoros y ecolóxicos. Tarea harto difícil para un instrumento solístico, principalmente, porque sabemos que son diversas e infinitas las imágenes sonoras que percibimos cuando paseamos a través de bosques, montes y campiñas. Mi intención no fue imitar de forma concreta dichas imágenes y sí sugerir la idea de las mismas. El oyente, a través de su experiencia. Sabrá distinguir, si no todas, por lo menos algunas de ellas.