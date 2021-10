Octubre amarillo

ES el rotundo amarillo del liquidámbar que se deshoja frente a mi casa en la avenida de Coímbra junto al muro de las Carmelitas. Tenía compañía, del otro lado de la tapia, en la opulenta buganvilla morada que enfervorizaba la calle todo noviembre. Un hachazo municipal la tronzó “porque su raíz amenaza de derrumbe la tapia”. Hemos estamos oficialmente más seguros y más tristes.

Santiago es ciudad en piedra con toque vegetal: la curva de la avenida de Coímbra es una; y asistir al goteo diario de hojas amarillas es emoción diaria para quien sepa verlo, cualquier vecino menos los conductores del bus 15, atentos a la curva.

El domingo hice caminata post pandémica caminé con amigos jacobeos: escrutamos arrugas nuevas sin comentarlo, oímos las novedades: María es abuela desde julio y ha enriquecido su vida con la perspectiva de su matrimonio que se ha perpetuado en dos generaciones: mismos ojos, gestos parecidos. Y Teresa y marido se van hoy a la isla de La Palma, al apartamento que les deja Tucho, lejos de la colada del volcán. Los miramos con aprensión, ellos se van tranquilos.

La tropilla jacobea del domingo recogíamos basura del Camino Portugués de la Costa entre Camposancos y A Guardia; mascarillas perdidas junto al sendero. Con el panorama silencioso del gris y azul levísimos de mar y colinas lejanas, sonido fricativo de olas breves en la playa y la desordenada danza de las gaviotas. Y el plátano grande con todas sus hojas sostenidas y amarillas.

Se me aparecen octubres de décadas atrás que me encandilaron: los chopos de la Cerdaña en Todos los Santos, los del Bierzo que acompañan la carretera en noviembre, las hayas de Irati en Navarra. Todas aquellas hojas amarillas fueron barridas por el invierno. Las que veo hoy en el liquidámbar este otoño serán trasegadas en tres semanas por diciembre. Y llegará un octubre en que ya no veré hojas amarillas de otoño.