Ojo con la desescalada

VARIAS comunidades, Galicia incluida, están comenzando una nueva desescalada tras la llamada tercera ola, cuando la incidencia acumulada está todavía lejos de los 50 casos por cada cien mil habitantes a catorce días que se considera riesgo bajo para esa posible cuarta ola sobre la que ya nos están alertando. Fíjense que Reino Unido, que va más avanzado en el proceso de vacunación (aunque sea con la inyección de una única dosis), ha rebajado sólo un escalón (del 5 al 4) su nivel de alarma y ha anunciado que su desescalada será más paulatina que la española.

Portugal prorroga el confinamiento hasta el 16 de marzo y no anuncia todavía sus planes posteriores. Francia somete a varias de sus regiones a “vigilancia reforzada”. E incluso Alemania, que se está acercando al nivel mínimo de incidencia, sigue imponiendo severas restricciones con el fin de evitar un nuevo rebrote. La propia UE aconseja cuatro o cinco meses más de limitaciones (la inmunización de la población comunitaria es de sólo el 2,3 %).

Los ciudadanos deberíamos saber que el motivo de la desescalada en nuestro país no es otro que intentar evitar que la economía sufra aún más. Las ayudas económicas a los sectores más afectados, como sabemos, no son ni directas ni suficientes. Si lo fuesen, nuestras autoridades, tanto a nivel nacional como autonómico, optarían por mantener muchas de las restricciones hasta que los hospitales y las ucis se vaciaran más significativamente y la incidencia de contagios se acercara a los números aconsejados. Pero la presión es tal que, por mucho comité científico que se convoque, el esfuerzo de apertura que comenzó ayer responde a la necesidad de reactivar poco a poco la economía, y no a circunstancias meramente sanitarias.

Muchos países europeos consideran que, dadas las nuevas cepas y variantes de la COVID-19, es peligroso guiarse únicamente por unos datos de incidencia que, en todo caso, en España distan de ser los ideales. Asimismo, parece comprobado que los gobiernos más prudentes basan su sensatez en su disposición y capacidad para atender a los sectores más afectados económicamente; de ahí que puedan mantener severas restricciones. Por eso nadie en su sano juicio habla ya de “salvar la Semana Santa”; e incluso algunas comunidades han solicitado ante el Consejo Interterritorial medidas preventivas para no repetir los errores cometidos en Navidad.

Del verano aún no se puede decir nada, pues que se salve o no dependerá no sólo del ritmo de vacunación (muy alejado de los números de Israel o Chile), ni siquiera del impacto de las mutaciones del virus (Sanidad vigila hasta siete variantes peligrosas, y la Comisión Europea lanzó el miércoles un plan especial para detectarlas), sino sobre todo de nuestra actitud.

Si queremos salvar vidas y rescatar la economía, debemos reconocer que por mucha fatiga pandémica que estemos padeciendo, tenemos que extremar las precauciones, vigilar nuestros comportamientos, y no bajar la guardia, al menos durante unos meses más. De momento, la posibilidad de superar pronto esta pandemia depende casi más de nosotros, que del rastreo, del porcentaje de secuenciación, de los fármacos, e incluso de las vacunas.