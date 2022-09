Ok, Corral

MUCHOS vieron el cara a cara de ayer, en el Senado, como el inicio de la temporada, el comienzo del curso, el pistoletazo de salida, o cosa así. Un evento, o sea, con mucha movida y bastante morbazo, pues Feijóo tiene asiento en esa bancada y Sánchez dijo que vale, que se acercaba por allí. Todos esperaban una buena refriega, una confrontación de libro (y algún título de libro salió), muy en la línea de estos tiempos bastante personalistas, y también había mucha peña atenta a la segunda entrega de Feijóo, que no es nuevo en política, pero sí en los madriles.

Estas plazas siempre dan un respeto, como la Arthur Ashe, o sea, aunque el senado es más minimalista en el decorado, no sé en los efectos del discurso. Sánchez tiene cogida la postura en las tablas, pero Feijóo sabe que necesita hacer de esos escenarios matritenses un lugar confortable, a pesar de tanta leña como se reparte.

Toda la tarde se escuchó la balacera dialéctica, con aplausos de las respectivas bancadas, no parecía que nadie se fuera atacar allí con indirectas. Sánchez necesitaba el intercambio, es un momento difícil de mucha contestación, las encuestas y eso, y Feijóo no lo necesitaba menos, porque sin atención no eres nadie, y no está fácil meter cuña en este Madrid ayusístico por un lado y sanchesco por el otro, lo cual que esto es como el fútbol, que necesitas minutos y también necesitas que las cámaras te miren.

Pongamos que los dos contendientes, porque eso fueron, necesitaban la refriega parlamentaria, siquiera en esa pulcritud mínimal del Senado, donde, sin embargo, se escucha mucho más el sonido de los dardos, todo es más doméstico y por tanto más evidente. Algunos comentaristas dijeron en la previa que aquí se estaba tejiendo el nuevo bipartidismo, una corrección al oleaje periférico de los últimos tiempos, pero eso es quizás mucho decir.

Como en todo final de legislatura, aquí hay un soterrado movimiento hacia el centro, o como se llame, un interés por hacerse con el voto menos ideológico, pero también con el ideológico, eso desde luego, lo cual produce sus contradicciones. Se trata de ampliar la espalda, se trata de cubrir el centro del campo, salir por fin a la calle o llevar a la gente a palacio, pero tanto Sánchez como Feijóo no pueden dejar de lado la sombra de futuras coaliciones, aunque, como el Bartebly de Melville, ambos preferían no tener que hacerlo.

Imagino que a estas alturas ya habrá opiniones sobre quién ganó tan enconada refriega, pero quizás ese no sea el tema principal, aunque lo parezca. Ganar y perder puede ser coyuntural, aunque queden ahí las cicatrices. La tarde fue duramente económica, más bien eléctrica, y así será todo lo que queda de legislatura. Todo es economía ahí fuera y lo saben. A pesar del tremendo intercambio, a pesar de la búsqueda del KO desde el principio, con una dureza sin disimulos, con sus arreones de ironía y las veladas sonrisas, labios como espadas, la palabra de la tarde no fue ‘Putin’, ni ‘gas’, ni ‘nuclear’, ni ‘inflación’, sino ‘insulto’. Ese fue el McGuffin. Esa fue la humareda. Mientras silbaban las balas dialécticas sobre la escena (y García Márquez ponía la única nota cultural), el subdebate sobre quién insultaba a quién, quién más y quien menos, llenó de niebla aquel OK Corral. Cuando se vaya disipando, se verán con detalle las consecuencias de la batalla.