HOXE celebramos na Universidade de Santiago de Compostela a festividade de San Isidoro de Sevilla, patrón da Facultade de Filosofía e doutras facultades humanísticas. Nos últimos anos, sempre convidabamos a unha personalidade relevante para que pronunciase unha lección maxistral. Este ano, marcado pola COVID, non se puido celebrar deste modo. Tivemos, sen embargo, unha fermosa celebración o pasado venres coa entrega de premios aos gañadores da 8ª Olimpíada Filosófica de Galicia, dedicada este ano ao tema “Liberdade ou seguridade?”.

Ata a facultade de Filosofía da USC acudiron estudantes de bacharelato, 3º e 4º de ESO acompañados por docentes dos seus respectivos Centros, moitos deles egresados da nosa facultade. Algúns destes estudantes que conquistaron o primeiro e segundo premio pasarán a fase estatal que se celebrará na modalidade virtual no mes de maio. É o caso de Daniel Neira, do Colexio Peleteiro, e de Sarai Estévez, do IES Salvaterra de Miño, que gañaron o primeiro e segundo premio na modalidade de fotografía. Tamén de Icía Domínguez, do IES Salvaterra do Miño, e dun equipo de mozas e mozos do IES de Arzúa que quedaron subcampións na modalidade de vídeo.

A pandemia impediu que puidésemos celebrar nas nosas aulas disertacións e dilemas morais. Inaugurouse, en cambio, a modalidade de banda deseñada, que a profesora Zeltia Laya, unha das organizadoras do evento, aspira a que se incorpore co tempo ás modalidades que se organizan na fase estatal da Olimpíada Filosófica. A banda deseñada máis orixinal foi a de Nerea González, do IES de Allariz.

Estou seguro de que Isidoro de Sevilla, sabio da España visigoda, autor dun compendio do saber titulado as Etimoloxías que publicou no ano 634, estaría moi contento ao ver como filosofan estes mozos e mozas. Son a mellor garantía de futuro.