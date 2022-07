Olímpicamente

HE DE DECIR que la Barcelona olímpica se aparece ante mí como algo aún reciente. Es cierto que a ratos creo estar escuchando a Juan Antonio Samaranch: “À la ville de ... Barcelona”. Parecía una frase modernista.

Pero han pasado treinta años. Más viejo, sí, Naranjito, que habla por si solo. Con todo, no exprimamos tanto la memoria. Ser olímpicos fue siempre una aspiración, porque era como hacernos griegos, lo mejor que puede hacerse uno (hablo con espíritu clásico, no tanto de polvoriento presente del sur, que también a nosotros nos atenaza). Y fuimos olímpicos, con aquella frase para la historia, y con un cierto temblor. Hay veces que la modernidad te visita de golpe y entonces lo necesitábamos. El mundo descubriendo la España que salía (hacía ya algún rato que había salido) de los años de gran oscuridad. Aún persistía la debilidad, aún estábamos ensayando la jovencísima libertad.

Los Juegos Olímpicos de 1992 nos colocaron en el mapa de lo nuevo. España se puso muy de moda, aunque ya apuntaba maneras. Los atletas se prepararon como en tiempos clásicos y lograron tantas medallas que nunca más hemos vuelto a alcanzar ese número. Fue una semilla excelente y, a qué negarlo, Maragall tuvo mucho que decir y mucho que ver en aquel éxito. Me pregunto si aquel impulso, aquella utopía realizada, se contempla hoy con una rara e incómoda nostalgia.

Hay momentos inspiradores. Cuando la historia resulta creíble, cuando no hay imposturas, ni exceso de palabrería, sino mucho trabajo en equipo. Me gustaría volver a aquel espíritu, y lo digo desde mi escasa tendencia a santificar el pasado. Barcelona como enclave mediterráneo, puerto representativo de una forma de ser y de creer en esta parte del mundo. Y aunque uno es muy, pero que muy atlántico, puede entender muy bien lo que el Mediterráneo ha significado a lo largo del tiempo para este país. Es un lugar de encuentro, el embrión del desarrollo, ese ir y venir de los barcos y las gentes, lo que nos hace como somos. Todo eso también debe volver. Dicen que los Juegos Olímpicos provocaron que Barcelona volviera a mirar al mar. Es decir, al lugar sin frontera. Y esa es la clave de cualquier éxito.

En los informativos pasan aquellas imágenes que recuerdo como si sucedieran ahora mismo. Tuvimos una sensación de mayoría de edad, de juventud rutilante. Un modernismo de piscinas azules, de trampolines sobre el skyline de la ciudad, y flechas de fuego surcando el aire. Al fin habíamos tocado con los dedos el rostro del futuro. No sólo Barcelona se transformó y recuperó lo que yacía quizás adormecido, sino que todo el país sintió el impulso, en comunión perfecta. Tal vez la flecha de Rebollo no alcanzó exactamente el pebetero (no quisieron hacerlo así, en realidad), pero bastaba con que prendiera el fuego sagrado a su paso, y así partimos, como ha de partir la flecha cuando está en el arco. No se me ocurre instante más hermoso.

Treinta años después esa imagen, la flecha volando hacia el cielo de la ciudad, no se ha borrado. Una visita a Barcelona nos recuerda que el olimpismo sigue muy presente, incluyendo gran parte de aquellas instalaciones. Y aún se percibe aquella energía, flotando en el aire, sin encontrar quizás acomodo. Bastaría con regresar a ese espíritu. A esa forma de ser y de hacer, a esa grandeza mediterránea, a ese azul griego que envolvía el tiempo de los sabios y al laurel sobre las sienes. No puede ser tan difícil.