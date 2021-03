Olvido y memoria

ESTUVE hablando ayer, Día del padre, con Víctor del Árbol, que acaba de sacar un libro sobre los padres. Y sobre los hijos. Es una historia dura, como las suyas, con los grandes temas de la humanidad: no es un camino de rosas. Viene a decir que en la familia se acumulan a veces todos los miedos, algunos odios, y el peso del pasado, pero que suele resultar inevitable. ‘El hijo del padre’ (Ediciones Destino) es la mejor novela del barcelonés: bien escrita, navega a través de la historia de este país, y desemboca en la Barcelona del desarrollismo, que él conoció bien. Todo es desarraigo y exilio interior.

Me dice, un poco dolido, que sigue etiquetado como “escritor de ‘thriller’, o de novela negra”, y añade que “así será, hasta el final de mis días”. No es que tenga nada contra el género, que le parece estupendo y en alza, pero cree que lo suyo es otra cosa. En esta novela, por ejemplo, intenta reconstruir el peso de la memoria, la individual, la familiar y la del país, que se alimentan unas a otras. Le digo si seguimos siendo “un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín”, que decía Machado. En esas páginas hay mucha brutalidad, brota a ratos el Cela del ‘Pascual Duarte’, hay sexo a espuertas, odios cruzados que duran décadas y jabalíes que desentierran manos para comérselas. O sea.

Le pregunto si nuestra historia es un muestrario de desavenencias y calamidades, de lucha contra la pobreza casi eterna y contra el monstruo de la guerra. La novela, prosa desnuda, sin afeites, lo responde. No es una autobiografía, pero en ella late su vida y la de sus antepasados. Los odios viscerales en tiempos de la Guerra Civil, las venganzas, la locura que crece y se enrosca como una enredadera en algunas ramas de la familia. Y la figura del padre, una sombra que se pasea sobre su memoria, un pasado que Diego Martín, el hijo, quiso olvidar, renunciando a los orígenes, buscando una liberación dolorosa en aquella Barcelona industrial de los setenta.

Una historia de enfrentamientos. De equívocos, de gente que se agarra a su verdad y es lo único que desea escuchar. “Nos ha pasado muchas veces en este país y vuelve a pasarnos. Hay una extraña tendencia contemporánea que insiste en defender los nuevos dogmas, la Verdad con mayúscula, como si tal cosa existiera”, me dice. “Sólo creo en el debate sincero, en el intercambio de ideas con los que no piensan como tú. Somos herederos de muchas memorias: con lo que pasó a nuestros ancestros deberíamos aprender a construir algo nuevo. La cuestión es que a veces no sabemos cómo”.

“Yo ya nací en Barcelona, siempre he sido periférico, pero también periférico en la propia ciudad, porque pertenecíamos a la ciudad invisible. Por eso creamos una identidad propia, porque pasábamos desapercibidos”, cuenta Del Árbol. Siempre digo que yo he visto a Barcelona, pero Barcelona no me ha visto a mí”.

“Sin embargo”, insiste, “me alegra ser periférico. No me importa ser ajeno a los sistemas, los que sean, por mucho que termines preso del ‘síndrome del farsante’, como le pasaba a Camus en París, que era un ‘pied-noir’. Crees que desde la centralidad te tacharán de marginal, de menos culto... Cuando le dieron el Nobel, Camus escribió en una carta a María Casares: “ahora sí que se van a dar cuenta de que soy un farsante...” Me gusta no pertenecer, porque así construyes una geografía emocional muy poderosa y libre. El que viene de fuera es el que cuestiona las cosas. El que está dentro, en cambio, no suele hacerlo. Este país necesita más aire”.