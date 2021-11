ES un nombre precioso, Ómicron, esa letra griega que aprendimos cuando aún algunos estudiábamos griego. Pero Ómicron es también la nueva variante del coronavirus, según escucho en los informativos, con María Neira saliendo de una reunión de la Organización Mundial de la Salud y certificando que el virus, en su nuevo estado, les ha parecido “preocupante”.

Los datos de los contagios han empeorado, hay lugares de Europa que optan por el confinamiento, que hablan de la vacuna obligatoria, que incluso han tenido que acudir al ejército para ayudar en el servicio sanitario. Poco a poco, estas malas noticias vuelven a invadir la masa de la actualidad, van contagiando los titulares, de tal forma que todo lo demás se desdibuja, aunque sigan pasando cosas, porque la vida sigue, que decía el otro.

Ya no sé si es mejor seguir hablando de desacuerdos políticos, que también parecen ser contagiosos (y lo hacen a gran velocidad), porque al menos ahí las consecuencias parecen controladas y a menudo se saldan en las tormentas de las tertulias televisivas, en la cosecha cotidiana de los tuits, y sí, también en el Parlamento, claro, pero nada comparable a volver a la narrativa del virus, regresar a ese lenguaje denso, repetitivo, que se digiere mal, que se hace bola, comprobar cómo crecen los gráficos en las pantallas (nunca falta el despliegue informático) y cómo se nos anuncia que todo puede empeorar.

Como no soy científico, ni genetista, puedo fabular con estas cosas. Afortunadamente los hay muy buenos, también por aquí, y ellos son los que nos salvarán. Pero te sorprende cómo el bicho se mueve, cómo se maneja, aunque ni quiera sea un bicho, sino una estructura eficaz (para infectar, claro), químicamente diabólica (perdón por la cosa literaria). Por supuesto, como todos nosotros, sólo quiere seguir ahí, pero regatea muy bien, no se rinde con facilidad, le va la vida, o lo que sea que tiene, en ello.

Ómicron es, al parecer, la nueva mutación que ya se había detectado en otras anteriores, pero ahora son varias las combinaciones que, por azar, se reúnen en la nueva versión del virus (así la llaman: o sea, la versión desgraciadamente optimizada), concretamente cambios llamados S477N y Q498R, y otros nombres. Nombres que, por no significar nada para la gente no iniciada en el tema (entre los que me encuentro), resultan aún más inquietantes, casi de película.

El virus muta lo que puede, y en los lugares con poca vacunación, como Sudáfrica (el asunto del ‘nacionalismo vacunal’ sigue ahí), muta aún más. No es por capricho, es que quiere progresar adecuadamente. O quizás sea por capricho también, si es verdad lo del azar, pero a fuerza de mutar va encontrando la versión que le permite engañar a la célula que nos defiende. La vida va de estas cosas.

Los genetistas han visto mutaciones que ya conocían y otras inéditas, todas con sus nombres, H655Y, N679K, P681H, aunque hay muchas más, y han concluido que el virus se ha vuelto preocupante, porque ha dado, como quien juega a la primitiva, con una combinación que podría favorecer la trasmisibilidad: es decir, lo que quiere, claro, si tuviera cabeza para pensarlo.

El asunto está en la espícula, me dicen, que es como la llave que abre la cerradura de la célula. Cuando le cambias la cerradura el virus va a la ferretería. Y ahí está, otra vez abriendo la puerta, con los nuevos juegos de llaves. De una u otra forma, siempre acabamos dependiendo del cerrajero.