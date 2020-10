Once décadas do Portugal republicano

O 5 de outubro de 1910 foi proclamada a República en Portugal, tendo grande repercusión na Galiza. A revista “Vida Gallega” de Vigo adicaba tres páxinas ao tema con numerosas fotos, informando que: “despois dunha breve loita entre as tropas e o povo sublevado e as escasas forzas leais á causa monárquica (...) Este movemento revolucionario foi provocado polos desacertos dos últimos governos da monarquía, que non souberon dar resposta ás xustas reivindicacións liberais do povo (...) a República ficou instaurada baixo un governo provisional que presidiu o ilustre catedrático Teófilo Braga”. Nas fotos aparece unha muller nas barricadas, Amelia Santos, sostendo un revolver, da que se di que ao “comezar a loita considerouse filla de Galiza” (¿?).

Cómpre lembrar que Teófilo Braga, o primeiro presidente de Portugal, foi fundador da Real Academia Galega. Dinos del e do seu governo provisorio Jose Hermano Saraiva na súa Historia de Portugal que: “era sobrevivente da xeración do 70, que dispuña de grande prestixio intelectual e, durante moito tempo, foi vigoroso apóstolo do positivismo científico (...) O poder foi asumido por un governo provisorio (...) asegurou a governación mentres que a nova Constitución non foi elaborada e, entre outras reformas, decretou a lei de familia, a lei do divorcio, a lei de separación da Igrexa e do Estado, e criou as Universidades de Lisboa e Porto. A Asemblea Constituínte reuniuse por vez primeira o 19 de xullo de 1911 e a 21 de agosto tiña concluída a Constitución”.

Ademais de Teófilo Braga formaron parte da RAG figuras portuguesas tan egrexias como son Rodrigues Lapa e Leite Vasconcellos. Semellaría unha anécdota se esquecemos que poucos anos antes fixéranse os tres Congresos Obreiros Galaico-portugueses (de 1901 a 1903), en Tui, Viana e Braga, coa asistencia de numerosos delegados de sindicatos de Galiza e do norte de Portugal, para debater unha estratexia común. Son feitos que amosan até que punto había naquela altura unha estreita relación en todos os ámbitos entre Galiza e Portugal.

A monarquía xa non tiña no ano 1910 en Portugal un carácter tradicional. Dinos sobre o particular o historiador Rui Ramos: “os governantes liberais durante a monarquía desde 1834 tíñana concibido como un “Estado cívico”, unha comunidade soberana de cidadáns patriotas, só suxeitos á lei, e que aceitaban un chefe de Estado dinástico, mais con poderes limitados pola Constitución (...) despois da guerra civil de 1832-1834 os liberais tiñan atacado e enfraquecido as institucións da antiga monarquía, como a grande nobreza e a Igrexa, nomeadamente a través da expropiación dos seus patrimonios. Diminuíu tamén a importancia política da fidelidade á dinastía reinante” (Historia de Portugal, esfera dos livros, Lisboa 2009).

Aínda que a decisión final da proclamación da República atópase no nacemento do Partido Republicano portugués (PRP) en 1876, e nas intensas campañas de axitación, e en varios feitos que amosaban a insensibilidade e incapacidade da monarquía. Entre eses feitos están a conmemoración en 1880 do terceiro centenario da morte de Camoés, e o ultimato inglés en 1890 que esixía a Portugal que se retirase do territorio abranguido entre de Angola e Mozambique, algo que feriu os sentimentos do povo portugués. Tamén foi un revulsivo o levantamento en Porto dos sarxentos e soldados en xaneiro de 1891, os rebeldes proclamaron a República, porén serían esmagados en poucos días, cun resultado 12 mortos e 40 feridos. Un total de 250 rebeledes foron xulgados e condenados a penas de entre 18 meses e 15 anos de expatriación en África.

Co nomeamento de Joao Franco como Xefe de Governo polo Rei Carlos a situación deteriorouse aínda mais, xa que suprimiu o Parlamento instaurando na práctica unha ditadura. A situación radicalízase, e ao día seguinte, o 1 de febreiro de 1908, o rei será asasinado no Pazo do Terreiro no centro de Lisboa. En abril de 1909 o PRP decide no seu Congreso de Setúbal utilizar a vía armada para tomar o poder, onde terá un papel destacado a Carbonaria, unha organización segreda que tería un lugar salientábel neste proceso, aínda que o comité loxístico para preparar a revolución tamén desenvolvería unha actividade moi intensa entre os oficiais das forzas armadas. A Carbonaria estaba integrada en outono de 1909 por 34.000 persoas espalladas por todo o país, era un exército invisíbel. A monarquía comezouse a preocupar da oposición popular cando 50.000 persoas se manifestaron en Lisboa convocados polos republicanos.

A insurrección contra a monarquía comezou o 4 de outubro en Lisboa co levantamento dalgunhas guarnicións, en total uns 400 homes reunidos na Rotonda (Marques de Pombal) e máis de mil en Alcantara. Pola mañá parecía todo perdido, e encetou a desbandada. Só Machado Santos e uns centos de soldados e civís continuaron en armas. Era unha resistencia da Carbonaria despois do fracaso militar. Durante o resto da maña fóronse xuntando rebeldes carbonarios que chegaban deste distintos lugares da cidade e que xa controlaban os barrios de Lisboa, mesmo aqueles con tropas fieis á monarquía. Ao final da tarde xa había na Rotonda máis de 1.500 persoas, que se consideraban vitoriosas. Polo serán dous navíos de guerra bombardean o Pazo Real. O Rei Manuel II sae para Mafra, e logo a Ericeira onde embarca no seu iate rumbo ao exilio en Inglaterra. O armisticio proposto por Alemaña xa non ten senso, e o día cinco de outubro pola mañá proclámase a República. A revolución custou 51 mortos e 64 feridos.

A facilidade coa que se implantou a República agochaba as diferencias existentes, xa que o movemento carbonario era a expresión de soldados e traballadores das profesións máis modestas, mentres que os dirixentes do PRP representaban estratos sociais acomodados. Os primeiros serían rapidamente postergados na acción política. Hermano Saraiva destaca que: “o réxime viuse así colocado, desde primeira hora, entre dúas forzas contraditorias: por un lado unha forza de combate sen cadros; pola outra, cadros partidarios sen forza de loita”. As medidas que limitaron o dereito a voto acentuaron esta fenda, aínda que asegurasen durante anos a hexemonía institucional do PRP e a consolidación da República.

