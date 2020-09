OPA independentista

Os que temos experiencia en militar en partidos de esquerda sabemos que conforme nos afastamos do centro pragmático, aumenta o ideoloxismo, resultando que ao cabo tanto ou máis adversario é quen disinte da pretendida pureza da nosa doutrina como ese monstro non sempre definido que é a explotación capitalista. Valga como exemplo eterno non só as disputas entre trotskistas e stalinistas senón entre os primeiros por ver quen mellor representa o espírito da desde sempre fantasmagórica IV Internacional. Ou como moi agudamente definiron os membros de Monty Python en A vida de Brian, as liortas entre a Fronte Popular de Xudea e a Fronte Xudaica Popular.

O debate de ideas é, en calquera caso, mentalmente produtivo aínda que na práctica resulte estéril as máis das veces. Cabería pensar que no actual lío que manteñen Junts per Catalunya, o novo partido impulsado por Carles Puigdemont, e o PDeCat, sucesor de CDC e en boa medida matriz do primeiro, as ideas terían bastante a ver. A verdade é que non moito, sendo no fondo un xogo de tácticas como as dos gatos e os ratos.

Dicir que o PDeCat foi o sucesor de CDC é simplificar as cousas. En realidade, cando foi fundado hai pouco máis de catro anos, aquel salto adiante respondía a tres circunstancias: deixar atrás calquera herdanza de Jordi Pujol (daquela xa caído en desgraza polo “legado” de Andorra); adaptarse á opción independentista; e poñer distancia –na medida en que fose posible- coa corrupción do 3% de CDC e as eventuais consecuencias penais e económicas que podería supoñer.

Cando nas eleccións de 2017 -que restauraban a autonomía tras a aplicación do artigo 115 da constitución- se formou a coalición Junts per Catalunya, o obxectivo era neutralizar o ascenso de ERC. Esta coalición resultaba un tanto surrealista porque aglutinaba a CDC e o PDeCat, amais de contar co apoio como independentes de diversas persoas procedentes do ámbito da esquerda. E cando os principais líderes do PDeCat optaron polo pragmatismo –velaí o importante papel xogado por Marta Pascal, a súa coordinadora xeral, para o éxito da moción de censura a Rajoy-, os partidarios do unilateralismo moveron ficha.

Un unilateralismo que malia resultar absolutamente inviable, o que pretende é alterar as augas do ámbito independentista de maneira de facer imposible calquera acordo co goberno de Madrid. E se primeiro foi a rivalidade con ERC –malia compartir goberno-, agora é a eventual tentación do PDeCat de recuperar a alma converxente.

E para tirar proveito do partido matriz, o comportamento da nova organización de Puigdemont está a resultar implacable: de un en un e co carné na boca. Tal actuación é posible porque son conscientes de que ante o empuxe de ERC, o catalanismo moderado está a procurar novas vías, de maneira que permanecer no PDeCat sería facelo nun partido que ben axiña pode resultar residual. Apostar por Junts é apostar pola posibilidade de pillar cargo nas vindeiras eleccións.

Eleccións que non serán inminentes porque sendo JxCat (coalición) quen ten a presidencia da Generalitat –e, polo tanto, está nas mans de Quim Torra unha eventual convocatoria- o partido de Puigdemont necesita tempo para acabar de baleirar o PDeCat e consolidarse como partido antes de afrontar a proba duns comicios. Pero nesta manobra teñen especial protagonismo aqueles independentes procedentes da esquerda que queimaron as súas naves na aposta independentista non sendo esta ERC.

Tal circunstancia fai que o novo Junts per Catalunya –continuador dun primeiro intento, Crida per la República- apareza como máis decantado a posicións progresistas respecto aos seus antecesores CDC e PDeCat. Sen embargo, como aínda non celebraron un congreso, é difícil coñecer cal será a súa ideoloxía. Pero tanto ten porque esta resulta secundaria cando o obxectivo é neutralizar a vía pragmática que ERC podería iniciar co eventual apoio doutras forzas de esquerda (PSC, Catalunya en Comú).