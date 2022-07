Oración y perdón

EN NUESTRA VIDA ORDINARIA, cuando clamamos a una persona, pidiéndole perdón por alguna injuria, si lo hacemos con humildad e insistiendo en la súplica, de ordinario obtenemos fruto adecuado. Cuando la persona a la que pedimos disculpas es Dios, Él está siempre dispuesto a perdonarnos, con tal que nosotros perdonemos también a quien nos ofende. Eso es precisamente lo que pedimos en el Padrenuestro.

La 1ª lectura, del libro del Génesis, presenta la súplica de Abraham a Dios, para que perdone a Sodoma. El patriarca le pide que, si hay en ella cincuenta justos, que perdonara a la ciudad. El Señor está dispuesto a hacerlo. En una especie de regateo, Abraham termina pidiéndole que la perdonara con tal que hubiera diez justos, y Dios asiente.

San Pablo les dice a los Colosenses que, por el bautismo (que simboliza la muerte y la resurrección), hemos muerto y resucitado con Cristo, pues, estando muertos por nuestros pecados, Dios nos ha resucitado en Cristo. De ese modo, nos ha perdonado nuestras culpas, al clavar en la cruz el protocolo de todos los males que habíamos hecho.

San Lucas comenta el Padrenuestro, y dice: Si oramos al Padre y le pedimos que nos perdone, hemos de tener la seguridad de que así lo hará. Se apoya en que, si uno le pide algo a un amigo por la noche, cuando ya está acostado, si este no se lo da por tratarse de un amigo, se lo dará para que no continúe importunándole. Ya al final, concluye Jesús: Si un padre siempre responde con amor a sus hijos, a pesar de ser malos, ¿qué no hará el Padre celestial, para darles el Espíritu Santo a quienes se lo piden?