Órbita Branson

EL DOMINGO por la mañana el empresario Richard Branson viajó al espacio (sobremesa en España, vamos, la hora del Tour). Regresó y dijo: “ha sido mágico”. Pero él sabía que no, que no era exactamente algo mágico, sino el resultado de combinar tecnología y dinero, y un poco de arrojo y de competencia entre magnates, que juegan, ya saben, en otra liga.

Un rato antes, al subirse a su propio artefacto (es muy bueno que el jefe de la compañía pruebe los transportes antes que el público en general), Branson había dicho otra frase, o dicen que la dijo: “un día precioso para viajar al espacio”. Tampoco es que sean frases de Oscar Wilde, eso es cierto.

Yo creo que hay que prepararse frases para estas ocasiones, salvo que terminen siendo costumbre y ya nadie se ocupe de decir algo para la posteridad o para el ‘late show’. Por otro lado, casi ninguna de esas frases célebres es verdadera, sobre todo las de antes, cuando no había grabadoras ni forma de registrarlas. Nadie grabó a Goethe diciendo ‘Luz, más luz’. Y ahora dicen que sólo estaba pidiendo que subieran de una vez la persiana.

Branson, fundador de Virgin Galactic (una división de esa compañía, no sólo de transportes) suele formular sus sueños en voz alta, que es algo guay si eres rico, claro, sobre todo porque tienes posibilidades de cumplirlos. Hay que reconocerle el espíritu aventurero y mayormente aviador, y ese ímpetu por marcar un nuevo límite en las exploraciones, ahora que la tierra está ya toda descubierta, incluso demasiado descubierta.

Por supuesto, hay que ser multimillonario para hacer algunas cosas. Branson los sabe, como lo sabe Jeff Bezos, el de Amazon, sí, que compite en esto de viajar al espacio con el hombre de Virgin. Cuando llevas el transporte en la sangre, lo llevas.

Aunque mi favorito, a la hora de acometer excentricidades y movidas, especialmente movidas tecnológicas y tal (y que desde luego impliquen mucha pasta), es Elon Musk, el CEO de Tesla. Otro nivel, me dicen. De hecho, él quiere ir a la Luna, directamente. No quiero ponerme estupendo, pero piensen un poco en Leonardo (cuyas series televisivas hacen furor) y díganme qué opinaríamos de él si fuéramos sus coetáneos.

Branson, como los otros dos mencionados, hace cosas de millonarios, pero más divertidas, osadas e interesantes que los millonarios en general (no lo digo por experiencia propia, también es cierto). Irse un domingo a viajar ochenta kilómetros hacia arriba, hasta las puertas mismas del espacio, pilotando tu propio vehículo, y volver diciendo “ha sido mágico”, no está al alcance de cualquiera: más bien al alcance de casi nadie. Pero Branson asegura que todo el mundo debería viajar al espacio, por lo menos una vez.

Ya les digo que el precio de los billetes va a ser, quizás, el mayor obstáculo: 210.000 euros, euro arriba, euro abajo. Pero esto es como todo: luego saldrá la versión popular, la segunda clase, los paquetes de fin de semana... En fin.

Lo cierto es que Bezos, con su Blue Origin (no eres nadie si no tienes una empresa de transporte espacial), asegura que Branson no se le ha adelantado, porque hay que subir más arriba, al menos a los cien kilómetros, para rozar el límite. La carrera es feroz, como en los buenos tiempos de la exploración. Pero lo que sobra es espacio en el espacio, así que nuevos retos vendrán en esta lucha por ver la gloria de la curvatura de la Tierra: que sí, que es esférica.