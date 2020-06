Ordeno e mando contra as linguas

Hai noticias que como só afectan a unha zona do Estado, pasan desapercibidas para o resto. Máis aínda se se trata de noticias de aparente contido administrativo aínda que recollan unha sentencia do Tribunal Supremo. Isto é o que ven de suceder cando hai uns días esta institución deu publicidade ao acordo que tomara contra a Generalitat Valenciana.

A institución de autogoberno dos valencianos aprobara en 2017 un decreto de usos administrativos do valenciano (denominación que a lingua catalá ten naquel territorio), no cal contemplaba que tamén se empregase nas comunicacións coas outras comunidades autónomas nas que a lingua común fose oficial (Cataluña e Baleares).

O Partido Popular presentou un recurso que agora ven desembocar nunha sentencia do Supremo que establece que a comunicación entre comunidades autónomas (a súa regulación) é competencia do Estado e, en consecuencia, calquera escrito emitido entre elas debe ir acompañado da tradución castelá.

O alto tribunal non entra na unidade da lingua –circunstancia unanimemente aceptada no ámbito científico- pero sitúa o Estado por riba das comunidades. ¿Acaso estas non forman parte plena do Estado? ¿Non é España o “Estado das autonomías”? Regresa de novo a pulsión nacionalista española que entende que unicamente o castelán pode ser a expresión do Estado.

Obviamente, a Generalitat Valenciana vai presentar recurso ao Tribunal Constitucional porque a sentencia entraría en colisión co que establece a constitución e coas competencias autonómicas.

Unha sentencia, doutra banda, de imposible aplicación cabería dicir. Dígoo con coñecemento de causa pola miña experiencia como funcionario autonómico trinta e oito anos, nuns cantos dos cales estiven en traballos que supuñan relación con outras comunidades autónomas. Durante un ano atendín traslados entre estas de cidadáns beneficiarios da Lei de dependencia: as resolucións destinadas a Valencia e Mallorca ían en catalán e nas restantes, acompañábase a versión en castelán. Nunca tiven a máis mínima queixa.

Aínda máis. No último posto que ocupei, en Política Lingüística, as comunicacións telefónicas e escritas eran sempre en catalán coas correspondentes direccións xerais valenciana e balear. Esta sentencia do Supremo, ¿afectaría tamén ás comunicacións telefónicas e telemáticas? As eventuais relacións administrativas entre unha comunidade autónoma con lingua oficial catalá e Andorra, onde é a única oficial, ¿tamén terían que seren en castelán? Sería absurdo, do mesmo xeito que o sería que a Xunta de Galicia se comunicase en castelán con calquera nivel administrativo portugués.

Lembro que en 1984 fun encargado de coordinar a edición do desenvolvemento do Mapa Sanitario de Cataluña. Tiven ocasión de enviar unha documentación á Consellería de Sanidade e propúxenlle ao meu director xeral enviar o oficio en galego, a maneira de deferencia, cousa que fixemos co beneplácito do conselleiro Josep Laporte. Uns meses despois, unha delegación da consellería galega visitou o noso departamento e un dos seus membros preguntou por quen enviara aquel oficio, “escrito nun galego tan académico”. Non tiven constancia que daquela se removera ningunha estrutura estatal.

A inercia do Tribunal Supremo non é moi distinta da dun Estado que negou e perseguiu os dereitos máis elementais dos falantes dunha lingua distinta do castelán, como se o galego, o éuscaro, o catalán, o aragonés, o occitano de Arán, o asturiano-leonés fosen excrecencias que cómpre erradicar. Evidentemente, os estatutos de autonomía de Ceuta e Melilla limitan a promoción “á pluralidade cultural” (o melillense engade “e lingüistica”) sen a máis mínima mención das linguas árabe e amazigh que, respectivamente, usa unha parte importante dos seus habitantes.

Unha ignorancia estrutural que levou a negar, xa de entrada, a elaboración dun mapa das linguas faladas en España e a partir dese consenso, lexislar a prol da súa protección, en cumprimento do mandato constitucional. Por contra, as linguas quedaron adscritas á ordenación que os respectivos estatutos impuñan, excluíndo o galego de Asturias e de Castela-León, e o catalán de Aragón (un espírito liquidacionista que levou a que nesta rexión un goberno do PP o cualificase de “lingua aragonesa propia da área oriental”).