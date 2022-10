EL Gobierno nombrará este martes a Magdalena Valerio presidenta del Consejo de Estado, y Juanma Moreno ha nombrado este lunes a Juan Marín presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. En este caso no se puede hablar de asalto a las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez desde que accedió a la presidencia del Gobierno. Los órganos consultivos, tanto el Conejo de Estado como los autonómicos, los nombran los gobiernos, y lo que se pide es que elijan personas con el perfil adecuado. Sobre todo, alejados lo más posible de sectarismos y condicionamientos ideológicos.

Por la presidencia del Consejo de Estado han pasado Landelino Lavilla, Romay Beccaria, Iñigo Cavero y Rubio Llorente entre otros, así como la hoy cesante –a petición propia– Fernández de la Vega.

Magdalena Valerio es licenciada en Derecho, con amplia experiencia en política local, regional y de gobierno nacional. Además de experiencia parlamentaria. Ministra de Trabajo, es persona incondicional a Pedro Sánchez. Del grupo, mínimo, que apoyó al hoy presidente cuando fue expulsado de la secretaría general del PSOE.

Es trabajadora incansable y ha buscado el consenso siempre que ha podido. Su amplia experiencia no incluye el mundo jurídico, pero en el Consejo de Estado contará con el asesoramiento necesario, sobrado incluso, pues de ese organismo forman parte algunas de las mejores cabezas jurídicas españolas, con y sin pasado político, con y sin oposición para formar parte de esa institución que, a pesar de ser órgano consultivo, en muchas ocasiones es clave para que los gobiernos acierten en la redacción de sus proyectos de ley.

Gobiernos regionales además del que se asienta en Moncloa, porque al Consejo de Estado pueden acudir instituciones que necesitan en algún momento asesoramiento sobre cuestiones muy concretas con la seguridad de que jurídicamente son impecables.

Sánchez tiene fama de que no asume los dictámenes del Consejo, pero miembros de ese organismo aseguran que no es exacto, aunque solo provocan titulares aquellos que discrepan de las decisiones del gobierno. Ahora, por ejemplo, está en cuestión la llamada ley Trans, ya que el Consejo ha determinado que los menores de 18 años que quieran cambiar de sexo deben contar con in informe jurídico previo.

La ministra de Igualdad no ha hecho ni caso. De momento. Porque queda por delante una campaña electoral en la que se va a hilar muy fino ante iniciativas polémicas... que pueden restar votos.

Campaña en la que ha irrumpido de nuevo el CIS. Tezanos vuelve a dar como seguro ganador a Pedro Sánchez, lo que no ven otros profesionales de los sondeos. En cualquier caso, lo que ocurra se sabrá en pocos meses, pero Feijóo haría bien en estar ojo avizor. En política las elecciones se ganan el día que se vota.