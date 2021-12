Oriol Bohigas: un arquitecto humanista

A expansión das cidades no século XX tiveron dous motores fundamentais, que marcharon en paralelo: a chegada de novos habitantes (a consecuencia da industrialización e da necesidade de servizos) e a especulación inmobiliaria xerada pola construción de vivendas dabondo para acollelos. Cando este proceso se produciu nunha situación de ausencia de garantías cidadás, como sucedeu nos anos do “desarrollismo” franquista, o resultado foi unha degradación absoluta de calquera idea de urbanismo.

Barcelona foi unha desas cidades vítima da falla dunha planificación que dese coherencia a ese crecemento. Unha cidade que a partir do Plan de Ildefons Cerdà (1860) medrou a golpe de sucesos extraordinarios, como foron as Exposicións de 1888 e 1929 ou o Congreso Eucarístico Internacional de 1952. Despois da expansión salvaxe dos anos sesenta, Barcelona atopou na celebración dos Xogos Olímpicos de 1992 unha oportunidade para reconducir as consecuencias daquela pésima urbanización.

Nesta operación foron determinantes os primeiros alcaldes democráticos, os socialistas Narcís Serra primeiro, e Pasqual Maragall despois. Serra fora un dos autores -con Miquel Roca Junyent e por iniciativa do dirixente de Catalana de Gas Pere Duran Farell- do chamado Pla de la Ribera, que pretendía reordenar a fachada marítima barcelonesa. Pero o feito que o concello daquela aínda era franquista, a oposición veciñal fixo inviable o proxecto.

O primeiro concello democrático, con Narcís Serra na alcaldía, quixo arranxar -entre outros obxectivos- os desequilibrios que a cidade padecía. E para tal tarefa nomeou ao arquitecto e urbanista Oriol Bohigas como delegado da área de urbanismo do Concello de Barcelona. Vinculado historicamente ao socialismo catalán e a diversas empresas culturais, como a editorial Edicions 62, daquela xa era un persoeiro de prestixio despois de anos de traballo, herdeiro do espírito do Noucentisme e da vangarda do GATCPAC, contrario ao monumentalismo franquista.

Unha das primeiras ideas que aportou foi desbotar que as prazas situadas no interior dos barrios tivesen espazos axardinados a prol da súa pavimentación. Foi o que se chamaron “prazas duras”, que de inmediato tiveron a incomprensión de moitos veciños, pero que co paso dos anos demostraron que actuaban a maneira de espazos abertos de intercomunicación cidadá. O modelo eran as prazas italianas medievais e renacentistas, sempre de chan duro.

Outro dos primeiros proxectos do novo goberno municipal foi presentar a candidatura para os Xogos Olímpicos. O proxecto incorporaba como espazos a reformar para instalar as vilas olímpicas necesarias a fachada marítima, Montjuïc, Vall d’Hebron e a zona inicial da Diagonal. A elección en 1986 da candidatura barcelonesa significou a posta en marcha dos proxectos. Oriol Bohigas participou activamente cando o seu estudo, MBM Arquitectes, gañou o concurso para deseñar o novo porto olímpico, a vila olímpica do Poblenou e o parque do litoral, que tiña que permitir a apertura da cidade ao mar e a conexión desta zona. Malia ter a conciencia que a operación daría beneficios a unha parte da burguesía local, o obxectivo era que redundase na mellora do conxunto da cidade.

Pero máis alá da súa participación en diversos edificios emblemáticos de Barcelona -alén de noutras cidades-, Oriol Bohigas foi un investigador comprometido coa arquitectura e mais o urbanismo, froito do cal foron diversas obras, desde o Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme (1963) ata Contra la incontinencia urbana (2004); tamén deu ao prelo dietarios e epistolarios. Non fuxiu do compromiso social, desde cando participou na Caputxinada en 1966 ata presidir o Ateneu Barcelonès entre 2003 e 2011.

Bohigas nunca evitou a polémica, fose en asuntos culturais ou cívicos. Estivo na diana de certos sectores da burguesía barcelonesa, como cando defendía a ordenación urbanística fronte ao caos da especulación que esta pretendía. E sempre actuou desde unha enorme independencia persoal e nunca tivo continencia verbal se consideraba que a súa opinión podía aportar novas ideas a una polémica social.

Joaquim Ventura