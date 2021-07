Orquestra e orquesta

AS nosas orquestras case están coma a orquestra do Titanic. Aquí somos moi solidarios con elas porque teñen gañado un recuncho na memoria sentimental do pobo. A canción de verbena prepara o camiño do primeiro bico da tarde e ponlle música á última caricia da noite. As nosas orquestras que ninguén nolas toque. Nin sequera se lles debeu tocar o seu nome popular, que é “orquesta”, un significante prestado polo castelán pero xa cheo de significado galego.

Algún día haberá que facer un estudo freudiano desta manía inquisitorial de perseguir “castelanismos” para substituílos por diferencialismos lusistas que repugnan ao oído de nación. Aquí calquera filóloga de palleiro colle, vai e pon as súas sucias mans sobre a claridade vocálica da nosa verba orquesta espichándolle un erre cacofónico, para que cadre co portugués (que optou polo cultismo etimolóxico orchestra).

Xa os clásicos lle chamaban ao erre “canina littera”, e agora esa letra cadela veu trabar na aberta harmonía da palabra patrimonial “orquesta”, que está chea de suxestións semánticas, chea de “puissance d’évocation”, diría un francés (apuntamento francófono). En “orquesta” todo é significación; en “orquestra” non hai máis ca designación.

Volvamos ao referente. As orquestras/orquestas en Galicia son obxectos con maxia, caixas de música, máquinas produtoras de felicidade. Non desa felicidade que procede do crecemento do PIB, senón do FIB, da felicidade interior que vén da tradición, e que de vez en cando pon no fío musical da nosa existencia o recordo dunha canción de verbena.

Non sei moito das orquestras de hoxe porque xa non son as orquestas da miña vida, e, como dicía aquel personaxe de Michel Houellebecq, “sodes vós, os mozos, os que vos bicaredes coas súas cancións”. Pero sei que elas están a facer o seu traballo de sempre: gravar momentos na memoria, que serán niños onde se acochar cando o inverno da vida bata no cristal.

O primeiro vocalista de orquesta que coñecín chamábase Pucho Boedo. Trouxérao a comisión de festas do Samertolameu (Meira-Moaña) nun verán remoto dos anos 50, e cantou (cos míticos Tamara) nunha noite de agosto aquela melodía que empezaba evocando unha “inmensa región arenosa”. E nese momento todo o mundo tivo licenza para amar. “Allá el sol comienza a brillar, y va esta canción para ti...”, espallaba na noite azul aquela voz (Boedo foi “a Voz” moito antes ca Sinatra).

Eu, de neno, cando me preguntaban que quería ser de grande, dicía: Pucho Boedo. Pero meu pai díxome que primeiro tiña que facer o bacharelato, e por aí foi por onde desencamiñei a miña vida.

Sen orquestas perden perfume as palabras que algunha vez soaron a rente a orella. Sen orquestas é menor o pracer da melancolía.