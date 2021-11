Os crepúsculos

Foiche boa: na política volven os libros de crepúsculos. O xénero fora acuñado nos anos do tardofranquismo (antes só había libros das decadencias, pero iso é outra cousa) por don Gonzalo Fernández de la Mora, aquel brillante ideólogo da democracia orgánica, que nos deixou un ensaio que aínda hoxe paga a pena ler, El crepúsculo de las ideologías, que foi moi respondido e sobre todo respostado (ou sexa, respondido de mala maneira) polos politólogos daquelas calendas. Pero agora as que escriben libros de crepúsculos son as politólogas, porque xa case non hai politólogos; só nos queda algún pulpitólogo, coma aquel Savonarola.

Xa aí atrás nos inquietaba a politóloga Karen Stenner teorizando sobre o crepúsculo das institucións, o crepúsculo da comunidade (“democracy does not produce community, requirer...”) e cousas así, cando aparece outra vaca no millo (en galego a palabra vaca non ten ningún sentido pexorativo na súa riquísima estrutura semántica, que vai desde o bucolismo agrario-emocional, coma no caso recente da vaca Lola de Vila de Cruces, até o glamour de Miss nun concurso da nosa tele): a politóloga Anne Applebaum co seu recente ensaio O crepúsculo da democracia.

No tocante ás causas deste Twilight of Demcracy, esta autora pouco máis fai ca parafrasear as ideas de Stenner e sobre todo as de Svetlana Boyn (outra politóloga), a quen verbo do tema do crepúsculo democrático lle debemos algunha rechamante reflexión (esta si que é unha reflexión, e non a de Pontón): Coidadiño coa nostalxia, que ten moi boa prensa literaria; pero aquí (no noso soberbio Occidente) cando chega a década dos anos 20 dun destes últimos séculos que nos gastamos adoitan aparecer os “nostálxicos restauradores”, como lles chama Boyn. Que medo nos dan.

Vese que as politólogas de polo mundo arriba están profundando (prevaléndose seguramente da súa intuición feminina) con moito aguillón na etioloxía do crepúsculo da democracia. Pero por aquí na Galicia non moi profunda algúns aprendemos unha lección do vello Aristóteles que recomenda non profundar demasiado porque se corre o risco de naufragar. Menos Thaumazeim e máis Eironeia.

Entre as causas do crepúsculo da democracia non hai que reparar tanto nas profundas coma nas superficiais, empezando pola peste da pecuniopatía salarial da política, que tanto pode inspirar a creación dun ministerio crematofílico e fantasmal de Igualdade nun país onde se producen seis violacións ao día, como pode inspirar a volcánica vontade dun candidato derrotado en primarias a non desapelicar o cu dun escano que lle enche o peto, ao berro do seu “compromiso cos cidadáns”. Cousas superficiais en anos vinte e crepúsculo da democracia. Que turbios horizontes.