Os novos fracasan, os vellos non gañan

Xurdiron nas eleccións europeas do 2014 como brillantes alternativas ao bipartidismo hexemónico do PP e o PSOE. Alternativas á dereita e á esquerda, por máis que tratasen de presentarse como opcións transversais, uns pretendendo abarcar desde unha socialdemocracia de terceira vía até o liberalismo progresista, outros tratando de cubrir todo o abano de inquedanzas e sensibilidades mostradas tres anos antes no movemento do 15-M. Parecían achegar novas esperanzas ante un sistema desprestixiado pola corrupción e con grandes dificultades para saír da depresión financeira do 2008, que tiña agravados os índices de precariedade e desigualdade.

Sete anos despois, esas esperanzas parecen esgotarse. Unha dinámica vertixinosa, entre as inercias e resistencias dos políticos no poder e certas arrogancias e precipitacións dos que aspiraban a substituílos, queimou aos protagonistas da que se presentaba como “nova política”. Cada un deles trataba de superar ao seu respectivo referente. Rescatouse a palabra italiana sorpasso (“adiantamento”, en galego), que os máis cinéfilos recordaban da película de Dino Risi Il sorpasso, protagonizada por Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignan no 1962 (e traducida ao castelán como La escapada) e que xa se utilizara nos anos noventa, cando Julio Anguita, entón coordinador xeral de Izquierda Unida, aspiraba a adiantar ao PSOE como forza hexemónica da esquerda. Agora, mesmo fabricouse o verbo “sorpasar” para cubrir todas as expresións das ansias dos novos políticos por acadar canto antes as súas metas (a de asaltar os ceos, entre elas).

Desde as eleccións xerais de decembro do 2015 (que tiveron que repetirse en xuño do 2016 porque Rajoy declinou o encargo do rei e Sánchez non conseguiu os apoios suficientes), parece que os cálculos de sorpasso estiveron por enriba doutras consideracións programáticas e obrigaron a repetir eleccións xerais tamén no 2019. A cada elección repetida, Podemos foi perdendo votos, aínda que formase coalición con Esquerda Unida e con algunhas forzas periféricas. Tamén foi perdendo algúns dirixentes, recortando cada vez máis a pluralidade e a transversalidade das súas orixes ate converterse nun partido máis.

En canto a Ciudadanos, o seu primeiro pacto inútil con Sánchez foi un espellismo: cifrou o seu sorpasso en que o desgaste que sufría o PP polas investigacións e procesos por corrupción lle daría a hexemonía no centro-dereita sen máis esforzos. Pero a moción de censura de Sánchez contra Rajoy deixounos colgados da brocha. Tivo a súa oportunidade de pacto de goberno tras as primeiras eleccións do 19 (sumaba 180 deputados cos socialistas), pero as segundas eleccións dese ano deixounos fora de xogo (de 57 a dez deputados) e sen posibilidades de rectificar, como quedou demostrado hai pouco na xogada inexplicábel da fracasada moción de censura de Murcia. Agora, a alternativa no campo de dereita, Vox, non é precisamente liberal, aínda que sexa ultraliberal nas súas propostas socioeconómicas.

A nova política fracasou, pero o vello bipartidismo tampouco pode presumir de triunfo. Pode que a crise sanitaria e os seus efectos socioeconómicos sexan máis ou menos superados coas axudas europeas, pero o deterioro institucional e o desprestixio da política, co problema catalán ao fondo, vai custar bastante máis superalos.

Xosé A. Gaciño