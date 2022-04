Os sabores da terra (III)

COMO teño dito noutras ocasións, en Galicia sabémonos expertos no desfrute da nosa gastronomía, con produtos de primeira calidade que nos moven dentro da nosa xeografía e que resultan o mellor reclamo turístico para moitos dos que nos visitan dende outras comunidades autónomas e países diferentes. En cada recuncho do noso país temos a oportunidade de desfrutar de pratos boísimos e de viños excelentes.

A Semana Santa convírtese cada ano no punto de arranque para moitos dos que veñen de fóra e se achegan á nosa mesa. Agora que parece que estamos a volver á normalidade, non desaproveitan a oportunidade de conquistar os nosos territorios.

Así o puiden comprobar estes días cando, despois de xantar en familia un fantástico arroz con bogavante en Ribadeo nos achegamos a visitar, unha vez máis, a praia das Catedrais. Que viron os nosos ollos? Unha imaxe lamentable dunha contorna tan fermosa. Centos de persoas baixaban á praia ó mesmo tempo, malia ser a primeira fin de semana da temporada con obrigatorio rexistro de visitantes. Nós tamén o levabamos.

Cumpriamos o requisito, como era lóxico. Pero iso non quita o feito de ser conscientes de que a xestión se está a facer mal. Cando a marea o permitiu e baixamos á praia para dar un mini paseíño e lembrar as marabillas da natureza neste lugar, eramos centos de persoas que se chocaban sen control.

Imposible sacar unhas fotos decentes neste pequeno paraíso que antes coñeciamos uns poucos. Penso que habería que controlar o acceso doutro xeito, para non xuntar tanta xente ó mesmo tempo. Non quero imaxinar como estará no verán... Unha pena, co fermoso que é este recuncho da costa de Lugo.

Volvendo ó asunto gastronómico, a soleada xornada permitiu que o xantar, que comezou cunhas deliciosas luras da ría, fose na terraza, desfrutando dos aloumiños de Lourenzo, que logo se escondeu para deixarnos uns días de chuvia, como adoita acontecer nesta época de procesións. Despois, un arroz caldoso con bogavante que fixo esquecer calquera cousa allea ó desfrute do padal. Boccato di cardinale, xa imaxinarán todos, acompañado dun bo viño branco.

Foi en realidade un fermoso día de verán que nos regalaron en abril, como un premio para compensarnos polas xornadas de frío anteriores. E aproveitámolo sen dubidar, como as vistas das casas indianas, tan singulares, tomando café con xeo, sendo felices.

A sensación de plenitude veu provocada pola enerxía solar que nos deu tanta vida xa ó percorrer na véspera Portomarín e darnos cita coas anguías fritidas, un prato tamén exquisito que os de Lugo consumimos con frecuencia. Buscando fuxir das aglomeracións, desfrutando dun fermoso sábado soleado e xantando no exterior, mentres contemplamos a natureza.

Que máis se pode pedir? Alí vin carteis que anunciaban, coincidindo coa 50º Festa da Augardente o 17 de abril, a X Degustación da Anguía. Seguro que se ofrece cociñada de moi diferentes formas, pero a min encántame fritida, como as troitas pequerrechas.

Mágoa que no restaurante onde as comemos sempre que o corpo nos reclama ese sabor xa non sirvan aquela torta de augardente tan rica. Saíu da carta o mellor postre e debían recuperalo. Din que non hai unha boa comida sen un bo postre. Érao. Na memoria quedan os sabores, os olores, as experiencias.