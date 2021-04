Oscar de pandemia

SUELO decir todos los años que no creo demasiado en las ceremonias, las galas y esas movidas, por honestas que puedan ser. Por otro lado, la insistencia en la alfombra roja me resulta un poco irritante, pero supongo que es problema mío. Ese lado glamuroso del cine es seguramente imprescindible y, además, nada tengo en contra del elogio de los cuerpos gloriosos y sus magníficos envoltorios. Pero me carga, qué quieren, la entrevista vacua a pie de vestido en los aledaños del local y no digamos los a veces confusos discursos de los protagonistas, una vez que tienen agarrado a Tío Oscar por las pantorrillas.

Vi la gala de aquella manera, con la desgana propia de este tiempo gris. No me importó que no hubiera un gran despliegue, porque la pandemia obliga. Intentaron imitar una película con el largo plano secuencia inicial, mostrando las tripas del teatro, mientras subían los rótulos de las estrellas más relevantes de la noche. Bueno, una solución correcta.

Lo que no evitaba que todo sonara a salón con las luces bajas, las lamparitas oscarizadas, una grúa en una esquina y mucho movimiento de cámara para buscar primeros planos, sonrisas comprensivas, aplausos entusiastas o protocolarios. Mesas con aire muy tradicional, pinchadiscos, y en este plan. En la distancia, la peña que hablaba desde otros países, a menudo desde enormes cines vacíos, y en sus propios idiomas algunos de ellos (estupendo). Algunos ganaron por videoconferencia y otros, simplemente, no aparecieron.

La calidez de la luz que se derramaba sobre aquellos reservados no ayudó lo suficiente a la gala. Muchos la consideraron aburrida, bastante carente de música y desde luego de humor (salvo alguna cosa). Cuando la corrección política entra por la puerta la inteligencia salta por la ventana. Esto es algo que tengo muy claro. Comprendo que la ceremonia de los Oscar es una movida muy global (mucho más que los Globos), pero no entiendo este afán de descafeinarlo todo, empobrecerlo todo hasta límites absolutos, desechar, por miedo preventivo, el humor. Sin un presentador que de coherencia y que le ponga el grado de caricatura necesario es obvio que esto puede convertirse en un peñazo intragable. Pero qué quieren: así son los tiempos que corren.

No hablo, naturalmente, de las muchas reivindicaciones que durante la noche tuvieron lugar. El recuerdo, desde el minuto uno, de los asesinatos racistas, de los gravísimos conflictos sociales, de la crisis económica, algo que además mostraban algunas de las películas y documentales premiados, me parece algo absolutamente necesario y oportuno.

También me parece bien el reflejo de la diversidad, especialmente después de todo lo que supuso el sindiós de la presidencia trumpiana. Pero eso no tiene nada que ver, me temo, con la calidad cinematográfica. Yo soy de los que creen que el cine, como el arte en general, ha de servir para hablar de lo que nos pasa y para expresar opiniones críticas e inteligentes sobre ello. Faltaría más. Pero la corrección política es un cáncer para el arte y para la creación.

Dicho esto, y a pesar de las limitaciones de la ceremonia, manifestar mi alegría por Nomadland (se llevan las películas terminadas en land), que muestra la solidaridad de los desposeídos, la belleza de la derrota en manos de la economía feroz. Hermosa, sí, aunque todo sea un poco previsible. Mank hubiera merecido mejor suerte, pero en cada Oscar hay, quizás inevitablemente, su cuota de injusticias. Como en todas las cosas de la vida.