Otra forma de contar el mundo

A VECES me pregunto si ya hemos sustituido la realidad por el relato político, o más bien mediático, de la realidad. Hace tiempo que creo que nos hemos rendido ante el poder iluminador de las pantallas y ante la granizada cotidiana de cifras y eslóganes. Llegará un momento, si no ha llegado ya, en el que no soportaremos un día normal, un día, si quieren, un poco antiguo. Me refiero a ignorar el ruido y la furia. Me refiero a no escuchar lo que dice el trueno. Estamos acorralados por esa tormenta que se alimenta a sí misma, que se nutre de su propia crudeza, que parece glorificarse en ella.

Y se diría que hemos caído en la trampa alimenticia (‘fast food’) del bucle permanente, no somos capaces de desprendernos de este consumo obsesivo de morbos, tensiones, líos, noticias falsas, debates absurdos, frases inanes, declaraciones de traca, mensajes más simples que el mecanismo de un chupete, verdades que por supuesto debemos creer, propagandas y eslóganes liofilizados, y en este plan. Esta alimentación tan persistente no puede ser buena para el cuerpo, pero mucho menos para el alma.

Sin embargo, los días han caído en estas letanías monótonas. Hay quien habla de la necesidad de reescribir la idea central de la política contemporánea, fagocitada por la representación teatral y el impacto mediático, sometida a los argumentarios y las frases hechas de laboratorio, y otros productos prêt-à-porter. Tal vez nos hemos rendido a esta alimentación rápida. La política proporciona entretenimiento, o eso dicen los expertos en televisión, que la han convertido en materia muy principal. Lo extraordinario es que siga siendo considerada así, cuando gran parte de su relato actual es repetitivo hasta el hartazgo, como lo suelen ser las frases de los concursos de telerrealidad. No sólo es repetitivo: suele basarse en las mismas técnicas de discurso, recurre a menudo a idénticas simplicidades, los recursos lingüísticos suelen ser previsibles, y los ganchos para captar audiencia, los de siempre.

La única base teórica que parece mover todo esto es que no debe haber silencios, siempre tan incómodos, y tan peligrosos. Ni una pausa, colegas. El secreto del éxito, como en los mejores relatos de suspense, está en que el final siempre se postergue, o aún mejor, en que el guionista no sepa cuál es el final, ni falta que hace. Así nos hallamos ferozmente atraídos por la gran evolvente del lenguaje político contemporáneo, que hace nudos a los sintagmas, que lanza adjetivos al aire como mandarinas, que te enseña algo con la mano izquierda mientras cambia el núcleo verbal con la derecha. Esto lo hacía Groucho Marx, pongamos por caso, pero era mucho más divertido.

Creo que hay una grave crisis de relato, viciado por su omnipresencia, por su insistencia, por su pesadez, y por los escasos recursos lingüísticos, que beben, claro, de la baja calidad de las historias. Nos hemos acostumbrado a consumir estos menús palabreros, insípidos, cuando no indigestos, pero no nos decidimos a exigir una dieta más nutritiva y, sobre todo, más inteligente. El fracaso de la sociedad contemporánea se producirá si se deja engatusar por el relato simplón y maniqueo, ese lenguaje que nos hace creer que la realidad es eso y nada más. Necesitamos otra forma de contar el mundo.