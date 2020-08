Otra hasta el corvejón

el desprecio de laS LENGUAS minoritarias se ha juntado con la ignorancia para producir un disparatado ataque por parte del señor secretario general de VOX contra el vasco, cuyo vocabulario calificó de palabras “inventadas”. Si el instrumento de la política es la palabra, el suyo necesita afilador.

Las derechas centrípetas se caracterizan por confundir unidad con uniformidad; y reconociendo aun sin quererlo que la lengua es un elemento identificador de primer orden, llevan muy mal que en España se hablen otras distintas de la común (a las que quisieran ningunear llamándolas vernáculas, olvidándose de que el castellano lo es igualmente). Por donde se echa de ver su incapacidad para entender la riqueza cultural y posibilidades que la diversidad lingüística proporciona.

No hay razones que avalen un conflicto insoportable entre las lenguas patrias, pese al empeño de ciertos sectores por avinagrar la cuestión denunciando imposiciones que no son tales y quejándose de la protección que les dan las leyes de normalización lingüística a las minoritarias oficiales habladas en autonomías bilingües. Flaco favor hacen a la convivencia, porque las lenguas fueron creadas para para el entendimiento, no para dividir.

La salida de madre el señor Ortega revela desconocimiento de la esencia del signo lingüístico, que es arbitrario, lo que quiere decir: por convención le damos a un significante tal significado y no otro cualquiera. Por tanto las palabras son todas inventadas, salvo las onomatopeyas que tienen un determinante natural. Esta doctrina se aplica a todos los idiomas, aunque no lo crea así el autor del paridón del año y veremos si de la legislatura en curso.

Hay una motivo de utilidad para proteger a las lenguas minoritarias: si como dicen los entendidos constituyen las lenguas la casa del ser, más provecho traerá poseer dos que una y tres que dos ... El saber no ocupa lugar, y si se aprenden las cosas de niños toma menos tiempo y dificultad.