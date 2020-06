Otra plaga

LLAMA la atención que en época tan futurista y pretendidamente informada como esta en la que vivimos, la mayoría de los debates terminen girando inexorablemente hacia la simplicidad y el infantilismo, lo que tiene mucho de pastoreo realizado de forma consciente. Por un lado, la audiencia, la gente (ya no sabe uno cómo tenemos que referirnos a nosotros mismos: creo que somos audiencia, más que nada), parece que es contemplada por los grandes poderes y gurús de la cosa como simples humanos, o más bien como humanos simples, que prefieren no profundizar ni complicarse la vida, y a cambio aceptar cuatro o cinco estereotipos que harían empalidecer a los alumnos de primaria. Hay una querencia por el estereotipo, quizás porque ayuda a eliminar problemas. La ambigüedad, la duda, la interpretación, la ausencia de verdades absolutas, supone, desde luego todo un engorro. Mejor pastorear al personal hacia lo que debe ser, hacia lo que mandan los cánones.

Que nos vean así (y así nos ven) debería preocuparnos. Por un lado tenemos esos populismos brutalistas que apuestan por la negación del conocimiento (el que lo exhiba es ridiculizado) y por el alimento elemental que nutra una sociedad pragmática a ultranza, enemiga de las teorías complejas, directa a lo que interesa (a algunos, claro), y sin dejar hablar a los intelectuales, que siempre andan enredando con lo suyo. Como a los intelectuales no se les entiende mucho, a saber qué diablos quieren decirnos y qué quieren vendernos. Muchos odian la cultura precisamente porque no la entienden. Por eso, igual que pasaba en el colegio, al enterado mejor no dejarle hablar demasiado, mejor que no hable nada, que el lenguaje es el verdadero peligro. El mejor discurso es el que cabe en un tuit, nos aseguran. No se complique la vida. No se ponga estupendo. No se líe con libros de cuatrocientas páginas. Todo está ya hecho por y para nosotros, que, según esas teorías de la modernidad, anhelamos como polluelos las ideas mascadas previamente, sin la molestia de tener, incluso, que pensar. ¿No es acaso un mundo feliz?

La huida de este discurso cutre y tramposo te empuja hacia pensamientos de más enjundia, pero pronto descubres que quizás todo es una ilusión, porque ahí fuera se ha ido amasando un denso tejido verbal basado en las ingenierías mediáticas, en las frases hechas, listas para el horno, y en todo un catálogo de dogmas de nuevo cuño que convierten la existencia, cada vez más, en algo encorsetado e irrespirable, con una apariencia, sin embargo, la mar de moderna.

La modernidad controlada y limitada es una paradoja tan sibilina como feroz. La devoción por el estereotipo y la superficialidad, como técnica para alejarnos del pensamiento crítico, es uno de los grandes males del presente. Y lo grave es que, aceptadas las bondades del estereotipo y del pensamiento maniqueo, que huye de las complejidades como de la peste, habremos perdido toda oportunidad. No nos reconoceremos a nosotros mismos. Cualquier día nos escucharemos pronunciando cosas impronunciables. O quizás está ocurriendo ya. Bajan revueltos los ríos de improperios y odios.

¿Y tendrá marcha atrás este sindiós? ¿Se puede reconstruir la cultura elaborada y compleja sobre las ruinas que deja la plaga de la simplicidad y el gesto desabrido?