Otra segunda ola

LA tormenta Filomena viene con resaca. Inmersos en la segunda ola del coronavirus que va camino de convertirse en la tercera por efecto de la relajación de las precauciones durante las fiestas navideñas, la tormenta perfecta está causando una segunda ola de consecuencias en todos los órdenes, sociales, de movilidad, económicos y como no, políticos.

Como la alternancia en el Gobierno viene ya de lejos ninguno de los dos grandes partidos han dejado pasar la oportunidad de señalar los errores o deficiencias en la gestión de las vías cerradas, los pueblos incomunicados, o las personas aisladas a bordo de sus vehículos. Nada que no se haya visto antes. Pero en un primer momento parecía que se había firmado una tregua, que todo era llamadas a la colaboración. Y así ha sido entre los representantes públicos con responsabilidades de gobierno.

Pero en este país, como en todos, los partidos políticos y los medios de comunicación viven de la polémica, así que cualquier gesto por acción o por omisión es motivo para la gresca. Si Pedro Sánchez aparece el domingo para presidir una reunión del comité de emergencias se habla de propaganda y de sus homilías dominicales. Pero justo hasta ese momento se criticaba que no había dado la cara, para hacerse la foto cuando había dejado de nevar.

Ese fue el momento en el que Pablo Casado se fotografió pala en ristre despejando caminos de acceso a centros sanitarios. Un rato de trabajo que es el que emplearon muchos vecinos para abrir pasos y transitar con menor riesgo por sus calles. Un acto, por cierto, solidario y gratuito que en otros países es obligatorio y sancionable administrativamente.

Todo es mejorable y perfectible en la gestión de este tipo de acontecimientos para los que nuestro país, por su rareza hasta ahora, no tiene engrasada la respuesta preventiva y paliativa. Pero, aun así, y a la vista de cómo se han recuperado las infraestructuras de transporte básicas, la limpieza de las ciudades y los abastecimientos, podía haber sido peor.

Pero nada es suficiente si no se apoya en la responsabilidad individual. Los avisos para no salir de casa, si no es imprescindible no son gratuitos. Las urgencias repletas por caídas provocadas por el hielo son la prueba.