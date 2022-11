¿Otro tren que pasa de largo?

¿Existe el riesgo real de que Bruselas cierre el grifo a España por la deficiente gestión de los fondos europeos? Lo que empezó como un sueño para impulsar y transformar la economía tras la pandemia es hoy una pesadilla, pues como avisaban no pocas voces la administración no es capaz de canalizar ágilmente las ayudas. De los 26.900 millones captados este año por España, hasta septiembre sólo se adjudicaron pagos por 12.945, un 45,5%. Además, esto no significa que se hayan ejecutado. El PNV habla de “caos” y algunas informaciones apuntan a que la Comisión que preside Ursula von der Leyen ultima un sistema de castigo para diciembre. ¿Servirá para que el Gobierno se ponga las pilas?

¿Hasta cuándo van a seguir subiendo los tipos de interés ? Aunque no es fácil dar una fecha exacta, sí puede decirse con seguridad que el incremento del precio del dinero no hizo más que empezar, para disgusto de quienes pagan hipoteca. Con la inflación en la euro zona en niveles récord del 10,7% y el BCE dispuesto a hacer lo que sea necesario para rebajarla al entorno del 2 %, el consenso de los expertos ya avisa de que el año que viene los tipos llegarán al 5%. Veremos si se frenan ahí...

¿Cuándo dejará de ser un lujo poder alquilar una vivienda en España? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.